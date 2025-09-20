PL : Liverpool gagne le derby de la Mersey

Liverpool continue sons sans-faute en Premier League, puisque ce samedi, en ouverture de la 5e journée de Premier League, les Reds ont battu leurs voisins d'Everton sur le score de 2 à 1. Avec quinze points en cinq rencontres, Liverpool est évidemment leader du championnat.

Anfield

Liverpool bat Everton : 2 à 1

Buts : Gravenberch (10e), Ekitike (29e) pour Liverpool; Gueye (58e) pour Everton