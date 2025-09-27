ICONSPORT_272035_0062
Jérémy Doku

PL : City atomise Burnley, Chelsea et Liverpool contrariés

Premier League27 sept. , 18:06
parCorentin Facy
1
6e journée de Premier League
Chelsea - Brighton : 1-3
Crystal Palace - Liverpool : 2-1
Leeds - Bournemouth - 2-2
Manchester City - Burnley : 5-1
L’après-midi a été riche en enseignements en Premier League. Après la défaite de Manchester United, d’autres gros étaient sur le pont. Manchester City a fait respecter la logique en s’imposant largement sur sa pelouse contre le Burnley (5-1). Liverpool n’en a pas fait autant. Longtemps menés, les Reds sont revenus au score en fin de match avant finalement de s'incliner dans le temps additionnel contre Crystal Palace (2-1). Chelsea n’a pas non plus eu une après-midi facile. Sur leur pelouse, des Blues réduits à dix se sont inclinés contre Brighton (1-3). 

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Liverpool
1565015127
2
Crystal Palace
126330583
3
AFC Bournemouth
116321187
4
M. City
1063128146
5
Arsenal
1053118102
Tout afficher
1
Articles Recommandés
psg neymar n a jamais ete aussi fort les chiffres sont effrayants icon pl5 0554 349163
PSG

« J'ai été choqué » : Neymar et le PSG, un gros mensonge révélé

ICONSPORT_267396_0744
Ligue 1

PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

ol lyon tremble l inter s attaque a malick fofana iconsport 267556 0123 398381
OL

OL : Un cador relance le dossier Malick Fofana

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Bordeaux tué par son public, le handicap fatal

Fil Info

20:30
« J'ai été choqué » : Neymar et le PSG, un gros mensonge révélé
20:22
PSG - Auxerre : les compos (21h05 sur Ligue1+)
20:00
OL : Un cador relance le dossier Malick Fofana
19:40
Bordeaux tué par son public, le handicap fatal
19:23
ASSE - Guingamp : Les compos (20h sur BeInSports1)
19:20
Sergio Conceiçao à Monaco, ça devient urgent
19:01
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
19:00
L1 : Monaco coule à Lorient !
19:00
Le PSG se lance sur une nouvelle priorité au mercato

Derniers commentaires

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

a la fin, autant interdire tous les deplacements, et vendre les places pour les domicile. et basta

L’OM et l’Ajax se détestent, la sanction tombe

sauf que l OM NE VA PAS LA BAS! gros fouteurs de merde, mais plus malins que certains....

Mbappé Ballon d'Or 2026, Eurosport a voté

Attendons de voir .Aujourd'hui le réal a pris une volée Mbappé a marqué. D'autres joueurs brilleront

PSG : Son départ, Luis Enrique, Donnarumma lâche ses vérités

Normal,il est parti ,il tourne la page

Le PSG se lance sur une nouvelle priorité au mercato

akiliouche je suis réservé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1254016104
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Lorient
76213-5914
10
Toulouse
65203-279
11
Auxerre
65203-246
12
Paris
65203-3912
13
Nice
65203-369
14
Angers SCO
55122-134
15
Brest
45113-2911
16
Le Havre
45113-268
17
Nantes
45113-235
18
Metz
15014-8513

Loading