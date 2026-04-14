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Rayan Cherki

PL : Cherki trahi par un international français

Premier League14 avr. , 10:30
parHadrien Rivayrand
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Rayan Cherki impressionne depuis son arrivée à Manchester City. Cependant, son style de jeu continue de susciter des critiques, notamment de la part d’observateurs comme Christophe Dugarry.
Manchester City avait flairé la bonne opération l’été dernier en recrutant Rayan Cherki à l’OL. L’international français n’a pas mis longtemps à s’adapter au football anglais. Il est aujourd’hui l’un des joueurs les plus agréables à voir évoluer en championnat et se montre plus que jamais décisif.
Face à Chelsea ce dimanche, il a encore su tirer son épingle du jeu pour aider son équipe à prendre les trois points. Mais malgré ses bonnes performances, certains lui reprochent encore ses excès de fantaisie sur le terrain. C’est notamment le cas de Christophe Dugarry, qui ne le considère pas comme un joueur si exceptionnel.

Dugarry n'en démord pas

Ces dernières heures, sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule contre l’ancien Lyonnais : « C’est quoi le style Cherki ? Les autres, ils sont aveugles ? C’est des guignols ? Il est différent de qui ce gars ? Pourquoi on devrait le traiter différemment ? Il est meilleur que Olise ? Il est meilleur que Doué ? Il est meilleur que Barcola ? Faut arrêter de croire qu’à chaque fois qu’il touche le ballon, c’est un one-man-show… Il faut de l’efficacité dans son jeu. Guardiola l’a dit, et il a aussi expliqué qu’il doit presser davantage, et que dans le football moderne, c’est important… »

Lire aussi

Et si Guardiola quittait City pour signer au PSG ?Et si Guardiola quittait City pour signer au PSG ?
Quoi qu’il en soit, Rayan Cherki poursuit son chemin à Manchester City et devrait faire partie du voyage en Amérique du Nord l’été prochain avec l’équipe de France. Cette saison, toutes compétitions confondues, le milieu offensif a inscrit 9 buts et délivré 13 passes décisives.
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Derniers commentaires

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

Quand Textor a repris, t'as pas dit la meme chose mon grand??? Que c'etait de bon augure? Bein oui évidement!!

PL : Cherki trahi par un international français

Et de plus Dugary ne compare pas cherki a lui meme, il le compare a Olise , Doue etc.... Et là comment lui donner tord? en quoi Cherki est meilleur à l'instnt T que ces 2 là? Pourquoi meriterait t'il un traitement particulier par rapport a eux?

PL : Cherki trahi par un international français

Le plus grand 9 francais de toute l'histoire est pour moi Karim Benzema mon grand.... Ca te suffit pour fermer ta grande gueule???

OL : Un agent accusé de vouloir forcer la main de Lyon

Quel parcours au juste? Mon petit feu number13, à mon humble avis vous ne serez pas dans les 3 et la 4eme place serait un gros piege avec 2 tour prelimaire si je ne m'abuse...

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

quel fils de la plage ce Textor. et je me foutais des autres avec leur kachkar. Qu'on entende plus parler de cette raclure au plus vite. mais là on en prend pour 30 ans Michelle ...OL... these are words that go together well

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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