PL : Cherki trahi par un international français

Rayan Cherki impressionne depuis son arrivée à Manchester City. Cependant, son style de jeu continue de susciter des critiques, notamment de la part d’observateurs comme Christophe Dugarry.

Manchester City avait flairé la bonne opération l’été dernier en recrutant Rayan Cherki à l’OL. L’international français n’a pas mis longtemps à s’adapter au football anglais. Il est aujourd’hui l’un des joueurs les plus agréables à voir évoluer en championnat et se montre plus que jamais décisif.

Face à Chelsea ce dimanche, il a encore su tirer son épingle du jeu pour aider son équipe à prendre les trois points. Mais malgré ses bonnes performances, certains lui reprochent encore ses excès de fantaisie sur le terrain. C’est notamment le cas de Christophe Dugarry, qui ne le considère pas comme un joueur si exceptionnel.

Dugarry n'en démord pas

Ces dernières heures, sur l’antenne de RMC, le consultant a en effet poussé un coup de gueule contre l’ancien Lyonnais : « C’est quoi le style Cherki ? Les autres, ils sont aveugles ? C’est des guignols ? Il est différent de qui ce gars ? Pourquoi on devrait le traiter différemment ? Il est meilleur que Olise ? Il est meilleur que Doué ? Il est meilleur que Barcola ? Faut arrêter de croire qu’à chaque fois qu’il touche le ballon, c’est un one-man-show… Il faut de l’efficacité dans son jeu. Guardiola l’a dit, et il a aussi expliqué qu’il doit presser davantage, et que dans le football moderne, c’est important… »

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Quoi qu’il en soit, Rayan Cherki poursuit son chemin à Manchester City et devrait faire partie du voyage en Amérique du Nord l’été prochain avec l’équipe de France. Cette saison, toutes compétitions confondues, le milieu offensif a inscrit 9 buts et délivré 13 passes décisives.