ICONSPORT_271461_0083

PL : Arsenal et City se quittent bons amis

Premier League21 sept. , 19:32
parHadrien Rivayrand
5e journée de Premier League
Emirates Stadium  
Arsenal et Manchester City font match nul : 1 but partout 
But pour Arsenal : Gabriel Martinelli (90e+3)
But pour Manchester City : Erling Haaland (9e)
Classement Premier League : 
1 - Liverpool (15 points)
2 - Arsenal (10 points)
9 - Manchester City (7 points)
