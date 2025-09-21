PL : Arsenal et City se quittent bons amis

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Il n y a pas de fin de debat, Marseille est une ville de foot et on ne vient pas au stade 1 minute avant On nous dit venez avant 19H, on est la et partez apres minuit, il n y a pas de problème Inadmissible ce report par ce Parisien de la préfecture VU CE QU ON VECU DEJA AVEC L ANCIEN STADE A t il des consignes ? Fait il partit du groupe Whatsapp ? C est qui lui pour nous interdire comme ca et aider le PSG ?