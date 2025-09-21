PL : Arsenal et City se quittent bons amis

Pas sûr que les organisateurs du BO l'entendent de cette oreille, ni même l'encadrement parisien. Réglementairement, l'OM n'est pas obligé de tenir compte des contraintes du PSG certes, mais en cas de non respect de celles ci, ce sera à charge de revanche.
Mais non c'est un complot de Nasser on vous dit. Il a fait exprés de le caler pendant le B.O c'est évident !
Il n y a pas de fin de debat, Marseille est une ville de foot et on ne vient pas au stade 1 minute avant On nous dit venez avant 19H, on est la et partez apres minuit, il n y a pas de problème Inadmissible ce report par ce Parisien de la préfecture VU CE QU ON VECU DEJA AVEC L ANCIEN STADE A t il des consignes ? Fait il partit du groupe Whatsapp ? C est qui lui pour nous interdire comme ca et aider le PSG ?
Ca reste le règlement. Est-ce que ça arrange l'OM de décaler plus longtemps le match? Ne pas oublier que la cérémonie du ballon d'or, ça reste une chose secondaire. Les matches passent avant. Les parisiens ont eu la récompenses principales à savoir la Coupe de la LdC.
Le report est une décision de bon sens. Mais déplacer le match à une date où le PSG a des obligations, c'est irrespectueux oui
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
