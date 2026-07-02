Officiel : Manchester City achète Anderson pour 135 ME

OM : DNCG, UEFA, Stéphane Richard enchaine les « succès »

Mais rigueur ne veut pas dire absence de compétitivité. On est bien d'accord. Mais effectivement il faut vendre, et surtout les gros salaires. D'abord les inutiles: Kondogbia, Maupay, Moumbagna, Harit, Gomes. Ensuite ceux qui sont vendables et dont on peut se passer: Hojbjerg, Balerdi, Rulli, Greenwood, Aubam. Et enfin ceux qu'on peut remplacer par un jeune: Garcia, Abdelli. En revanche Il faut garder Aguerd qui peut apporter aux jeunes dans tout les niveaux: tactique, professionnalisme, exigence etc...; Medina car on aura besoin d'un dc solide physiquement mais il faudra qu'il se calme avec le trash talking; Paixao et Gouiri pour l'attaque, Weah, Timber. Traoré semble sur le départ et a une bonne valeur marchande, c'est dommage mais on doit vendre malheureusement. Par contre les bons coups mercato, je ne compte pas trop dessus. Des bons joueurs de club à la Rongier, travailleur, tactique et pas trop dégeu techniquement ça sera déjà bien.