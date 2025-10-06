MU : Unai Emery approché, Ruben Amorim en grand danger

Vainqueur de Sunderland samedi (2-0), Ruben Amorim a sauvé sa place à court terme. Mais le technicien portugais reste sous la menace après un début de saison raté comme l’atteste la 10e place des Red Devils.

Enfin une éclaircie pour Manchester United . Battu à deux reprises lors des trois derniers matchs avant la réception de Sunderland, l’équipe de Ruben Amorim a retrouvé le goût de la victoire. Le pensionnaire d’Old Trafford s’est imposé lors de la 7e journée de Premier League ce week-end grâce à des buts de Mount et de Sesko, de quoi faire souffler (un peu) le technicien portugais, sur la sellette depuis plusieurs semaines. Cette victoire lui offre un léger répit en remontant à la 10e place du classement, mais son avenir reste flou et les incertitudes à son sujet persistent.

La preuve, le site Fichajes affirme que rien n’a encore été décidé de manière officielle et définitive quant à l’avenir de Ruben Amorim, lequel est toujours en grand danger. Le média va plus loin en expliquant que les dirigeants de Manchester United ont coché le nom d’Unai Emery comme potentiel successeur de l’ancien entraîneur du Sporting Portugal. Le coach espagnol est lui aussi en grande difficulté avec Aston Villa, mais les dirigeants mancuniens apprécient son profil de bâtisseur, sa faculté à tirer le meilleur de ses équipes et son expérience du championnat anglais après de longs passages à Arsenal et donc à Aston Villa.

Manchester United surveille Unai Emery

La piste reste pour l’instant impossible à concrétiser, tant qu’Unai Emery est toujours en poste. Mais si l’ancien coach du PSG venait à être limogé dans les semaines ou les mois à venir, Manchester United pourrait suivre cette piste et par conséquent, l’avenir de Ruben Amorim s’en trouverait fortement impacté. A l’entraîneur portugais de profiter du temps qui lui est encore offert sur le banc de Manchester United pour balayer les doutes de ses dirigeants. Au retour de la trêve, le calendrier des Red Devils s’annonce néanmoins corsé avec des affiches contre Liverpool, Brighton, Nottingham ou encore Tottenham.