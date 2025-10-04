MU : Amorim viré samedi, l'OM tremble

Ruben Amorim ne va pas pouvoir conserver son poste bien longtemps au rythme où vont les choses à Manchester United. L'entraineur portugais va prendre la porte en cas de mauvais résultat contre Sunderland ce samedi, affirme la presse anglaise. Roberto De Zerbi est cité parmi ses possibles successeurs.

La pression monte à Manchester United en raison du début de saison catastrophique des Red Devils. Malgré les centaines de millions d’euros dépensés au mercato, les résultats ne s’améliorent pas et l’équipe parait toujours aussi désemparée dès qu’un adversaire arrive sur le terrain. Totalement à court d’idée, Ruben Amorim bénéficie du soutien de sa direction face à cette mauvaise passe qui est loin d’être passagère, puisque MU a aussi vécu la saison dernière dans le ventre mou de la Premier League.

Les choses pourraient toutefois changer plus rapidement que prévu. Malgré le soutien du Board, l’entraineur portugais a de grandes chances de prendre la porte en cas de revers ce samedi face à Sunderand, affirme The Telegrah en ce début de journée. Ce serait la goutte d’eau de trop pour les dirigeants du club anglais, qui en cas de revers pourraient plutôt regarder la lutte pour le maintien que pour l’Europe. L’ancien coach du Sporting en ferait les frais, même si cela fait des semaines que la presse anglaise annonce son futur départ. Mais à mesure que les défaites embarrassantes s’enchaînent, et alors que les Red Devils ne jouent pas l’Europe, l’heure du changement se rapproche. L’ancien sélectionneur Gareth Southgate est pressenti, alors que des noms comme Laurent Blanc, Oliver Glasner ou Roberto De Zerbi sont aussi évoqués.