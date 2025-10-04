ICONSPORT_272013_0274

MU : Amorim viré samedi, l'OM tremble

Premier League04 oct. , 9:20
parGuillaume Conte
6
Ruben Amorim ne va pas pouvoir conserver son poste bien longtemps au rythme où vont les choses à Manchester United. L'entraineur portugais va prendre la porte en cas de mauvais résultat contre Sunderland ce samedi, affirme la presse anglaise. Roberto De Zerbi est cité parmi ses possibles successeurs. 
La pression monte à Manchester United en raison du début de saison catastrophique des Red Devils. Malgré les centaines de millions d’euros dépensés au mercato, les résultats ne s’améliorent pas et l’équipe parait toujours aussi désemparée dès qu’un adversaire arrive sur le terrain. Totalement à court d’idée, Ruben Amorim bénéficie du soutien de sa direction face à cette mauvaise passe qui est loin d’être passagère, puisque MU a aussi vécu la saison dernière dans le ventre mou de la Premier League. 
Les choses pourraient toutefois changer plus rapidement que prévu. Malgré le soutien du Board, l’entraineur portugais a de grandes chances de prendre la porte en cas de revers ce samedi face à Sunderand, affirme The Telegrah en ce début de journée. Ce serait la goutte d’eau de trop pour les dirigeants du club anglais, qui en cas de revers pourraient plutôt regarder la lutte pour le maintien que pour l’Europe. L’ancien coach du Sporting en ferait les frais, même si cela fait des semaines que la presse anglaise annonce son futur départ. Mais à mesure que les défaites embarrassantes s’enchaînent, et alors que les Red Devils ne jouent pas l’Europe, l’heure du changement se rapproche. L’ancien sélectionneur Gareth Southgate est pressenti, alors que des noms comme Laurent Blanc, Oliver Glasner ou Roberto De Zerbi sont aussi évoqués. 
L’entraineur de l’OM possède un profil très apprécié à Manchester United, et sa capacité à transcender ses troupes est jugée précieuse. Néanmoins, l’Italien est sous contrat avec Marseille, un club qui a misé énormément sur lui pour son projet pour les futures années. 
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0114
PSG

PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée

ICONSPORT_272416_0129 (1)
OM

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

ICONSPORT_272612_0285
OL

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

ICONSPORT_272084_0003
PSG

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Fil Info

13:00
PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée
12:40
Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea
12:20
15 joueurs concernés, alerte à l’OL
12:00
Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !
11:50
OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz
11:30
Ligue 1+ s’attaque au dernier bastion de Canal+
11:01
PSG : Zaïre-Emery sur le départ pour 80 millions d’euros
10:40
Le Real s'offre une pépite, Chelsea veut tout annuler
10:20
L'Italie encore privée de Coupe du monde ?

Derniers commentaires

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

c'est quand meme une sacré bonne recomposition du groupe a la baisse pour l'ol, bon travail effectué , une reduction des couts avec finalement un groupe restreint mais qui a l'air bien plus solide sur le terrain, bon travail de l'ol cet été, il faudra compter sur eux et c'est tant mieux. bravo!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading