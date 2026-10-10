MU-Tottenham : Carrick ou De Zerbi, l'un des deux sera viré

MU-Tottenham : Carrick ou De Zerbi, l'un des deux sera viré

Premier League
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le match entre Manchester United et Tottenham peut faire de gros dégâts, car les deux managers que sont Michael Carrick et Roberto De Zerbi sont pressentis pour prendre la porte en cas de gros revers.
C’est un choc habituel de Premier League une nouvelle fois bien décevant quand on regarde le classement. Malgré des recrutements pléthoriques, Manchester United et Tottenham n’arrivent toujours pas à décoller. Les Spurs jouent pour le maintien depuis plus de deux ans désormais, alors qu’ils dépensent à tout-va sur le marché des transferts. Même la venue de Roberto De Zerbi n’a rien changé. L’ancien coach de l’OM, qui avait sauvé le club londonien de la relégation la saison dernière, pensait partir sur de nouvelles bases pour enfin remettre Tottenham dans la première partie de tableau. Il est dernier avec deux points en cinq matchs.

Manchester United perd déjà patience avec Carrick

Face à lui ce samedi soir à Old Trafford, se trouvera un Michael Carrick qui abordait la saison en pleine confiance. L’éternel remplaçant, enfin titularisé à ce poste, n’a pris que cinq points malgré un calendrier favorable. La 3e place de la saison dernière est déjà oubliée, et l’élimination face à Brighton à domicile en Coupe de la Ligue a mis les dirigeants sur les nerfs.
Selon la presse anglaise, c’est un vrai match pour la survie entre les deux entraineurs, en cas de défaite ou de gros score dans un sens comme dans l’autre, le perdant pourrait bien prendre la porte. La patience des dirigeants de clubs aussi importants a ses limites, et elles sont toutes proche d’être atteintes.
Le match entre Manchester United et Tottenham aura lieu ce samedi à 18h30. Chez les bookmakers, c'est le coach des Red Devils qui a le plus de chances de prendre la porte, un revers à domicile contre le dernier risquant de lui coûter sa place.
Articles Recommandés
Nantes En Ligue 2 Abline Balance Un Tacle Gratuit
FC Nantes

Nantes en Ligue 2, Abline balance un tacle gratuit

Chelsea Voit Le Psg Arriver Et Prend Une Decision Radicale
PSG

Chelsea voit le PSG arriver et prend une décision radicale

Lom La Supplie De Rester Et Le Regrette Amerement
OM

L’OM l’a supplié de rester et le regrette amèrement

Le Parc En Jeu Le Paris Fc Craint La Colere Du Psg
Paris FC

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Fil Info

Nantes en Ligue 2, Abline balance un tacle gratuit
Chelsea voit le PSG arriver et prend une décision radicale
L’OM l’a supplié de rester et le regrette amèrement
Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG
L’OL a quatre maillons faibles, c’est énorme
EdF : Zidane a menti, le PSG est complice
OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo
L'OL victime du réveil de Lens
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Derniers commentaires

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Bien difficile quand même, le Parc c’est le Pgégé et uniquement le Pgégé … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Oui

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Pourquoi attendre ? San Siro sert bien le Milan AC et l' Inter , donc c'est possible ailleurs , pourquoi pas en France . La Ligue en est'elle incapable ?

Le Parc en jeu, le Paris FC craint la colère du PSG

Je ne sais pas ce que fera le PSG mais chosir le Parc des Princes qui est un vieux stade de 54 ans et faire du "bricolage" pour en faire un stade de 70 000 places cela parait difficile que de construire un nouveau stade moderne qu'il soit à Poissy ou a Massy.

OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

Si tu le dis...Pour une fois sur milliard je suis d'accord avec Riolo. le rouge était très sévère sur une faute non intentionnelle. Merah a t'il été blessé sur cette action??? Non, juste après il courrait comme un lièvre.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Lens logo
Lens
7621311101
8Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
9Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
10Le Mans logo
Le Mans
65131990
11Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
12Brest logo
Brest
5512278-1
13Lorient logo
Lorient
5512256-1
14Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
15Nice logo
Nice
5512236-3
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading