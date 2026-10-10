MU-Tottenham : Carrick ou De Zerbi, l'un des deux sera viré

Le match entre Manchester United et Tottenham peut faire de gros dégâts, car les deux managers que sont Michael Carrick et Roberto De Zerbi sont pressentis pour prendre la porte en cas de gros revers.

C’est un choc habituel de Premier League une nouvelle fois bien décevant quand on regarde le classement. Malgré des recrutements pléthoriques, Manchester United et Tottenham n’arrivent toujours pas à décoller. Les Spurs jouent pour le maintien depuis plus de deux ans désormais, alors qu’ils dépensent à tout-va sur le marché des transferts. Même la venue de Roberto De Zerbi n’a rien changé. L’ancien coach de l’OM, qui avait sauvé le club londonien de la relégation la saison dernière, pensait partir sur de nouvelles bases pour enfin remettre Tottenham dans la première partie de tableau. Il est dernier avec deux points en cinq matchs.

Manchester United perd déjà patience avec Carrick

Face à lui ce samedi soir à Old Trafford, se trouvera un Michael Carrick qui abordait la saison en pleine confiance. L’éternel remplaçant, enfin titularisé à ce poste, n’a pris que cinq points malgré un calendrier favorable. La 3e place de la saison dernière est déjà oubliée, et l’élimination face à Brighton à domicile en Coupe de la Ligue a mis les dirigeants sur les nerfs.

Selon la presse anglaise, c’est un vrai match pour la survie entre les deux entraineurs, en cas de défaite ou de gros score dans un sens comme dans l’autre, le perdant pourrait bien prendre la porte. La patience des dirigeants de clubs aussi importants a ses limites, et elles sont toutes proche d’être atteintes.

Le match entre Manchester United et Tottenham aura lieu ce samedi à 18h30. Chez les bookmakers, c'est le coach des Red Devils qui a le plus de chances de prendre la porte, un revers à domicile contre le dernier risquant de lui coûter sa place.