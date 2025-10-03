ICONSPORT_270639_0040
Ruben Amorim

Manchester United refuse de virer Ruben Amorim

Premier League03 oct. , 23:20
parCorentin Facy
0
Malgré des résultats catastrophiques et un public qui n’est plus derrière lui, Ruben Amorim conserve la confiance de ses dirigeants à Manchester United.
Quatorzième de Premier League après une entame de championnat désastreuse, Manchester United est dans une profonde crise de jeu et de résultats. La mauvaise passe dure depuis plusieurs mois car la greffe n’a jamais vraiment prise entre Ruben Amorim et les Red Devils. Le technicien portugais est en poste depuis l’hiver dernier et il n’a jamais semblé aussi fragilisé. Ces dernières heures, les noms de Roberto De Zerbi ou encore de Gareth Southgate ont même été évoqués. Mais à en croire les informations du très sérieux David Ornstein, journaliste pour NBC Sports Soccer et The Athletic, un changement d’entraîneur n’est toujours pas à l’ordre du jour à Manchester United.
En effet, notre confrère l’affirme : MU veut conserver Ruben Amorim. L’état-major du club mancunien a conscience que les résultats doivent vite s’améliorer, mais les haut-dirigeants de Manchester United continuent de fortement soutenir Ruben Amorim, un entraîneur sur lequel ils ont misé et qu’ils ne veulent pas lâcher malgré la tempête traversée en ce début de saison. David Ornstein précise par ailleurs que dans le cas où l’ancien entraîneur du Sporting Portugal viendrait à être limogé, Gareth Southgate ne devrait pas être choisi par les dirigeants de Manchester United. Une menace, peut-être pour l’OM alors que depuis plusieurs heures, la rumeur Roberto De Zerbi est évoquée avec de plus en plus d’insistance dans les travées d’Old Trafford.

Derniers commentaires

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Elsie37 Les conditions d'investissement du Qatar en France correspondent à un besoin de notre part dès le départ: ceux sont les mêmes que l'on a rencontrées dans les contrats d'armements, où des pays clients potentiels du Rafale ou de nos frégates réclament des "prestations compensatoires", ie le réinvestissement dans leur industries d'une partie du montant des contrats. Là, le gouvernement Sarkozy a voulu récupérer sous cette forme une partie des achats d'hydrocarbures par la France au Qatar. Du côté Qatari, à l'époque les relations étaient très tendues avec l'Arabie saoudites et plusieurs voisins, et accéder aux demandes françaises étaient un moyen pour eux de nouer une relation forte avec une puissance diplomatique importante. Ton excès de prudence à priori n'est pas nécessaire. A tout moment, tu peux revenir sur ce genre de relations: Abramovic et Chelsea en sont un exemple, le propriétaire russe ayant été obligé de vendre le club londonien après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

En 2006 le PSG gagne une coupe de France. Cesse de dire que QSI était là en 2006 hein, sois élégant et cultivé.

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Recherche, lis et instruits toi un peu. Méprise le PSG si tu veux, peu importe, mais fais le en étant crédible. Le projet est né, et il est maintenant champion d'Europe.

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

On le voit et on le sait tous les jours. Fais une mise à jour du football et reviens s'il te plais. Cela m'évitera d'avoir à te remettre en place et à à toi d'éviter de passer pour un clown, et oui, rires. Zidane là.

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

moi je ne mele pas de la conversation,franchement savoir qui a la plus grande m'importe peu,on a chacun notre equipe supportons la et ne perdons pas notre temps a se creper le chignon^^

