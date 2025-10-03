Manchester United refuse de virer Ruben Amorim

Malgré des résultats catastrophiques et un public qui n’est plus derrière lui, Ruben Amorim conserve la confiance de ses dirigeants à Manchester United.

Quatorzième de Premier League après une entame de championnat désastreuse, Manchester United est dans une profonde crise de jeu et de résultats. La mauvaise passe dure depuis plusieurs mois car la greffe n’a jamais vraiment prise entre Ruben Amorim et les Red Devils. Le technicien portugais est en poste depuis l’hiver dernier et il n’a jamais semblé aussi fragilisé. Ces dernières heures, les noms de Roberto De Zerbi ou encore de Gareth Southgate ont même été évoqués . Mais à en croire les informations du très sérieux David Ornstein, journaliste pour NBC Sports Soccer et The Athletic, un changement d’entraîneur n’est toujours pas à l’ordre du jour à Manchester United.

En effet, notre confrère l’affirme : MU veut conserver Ruben Amorim. L’état-major du club mancunien a conscience que les résultats doivent vite s’améliorer, mais les haut-dirigeants de Manchester United continuent de fortement soutenir Ruben Amorim, un entraîneur sur lequel ils ont misé et qu’ils ne veulent pas lâcher malgré la tempête traversée en ce début de saison. David Ornstein précise par ailleurs que dans le cas où l’ancien entraîneur du Sporting Portugal viendrait à être limogé, Gareth Southgate ne devrait pas être choisi par les dirigeants de Manchester United. Une menace, peut-être pour l’OM alors que depuis plusieurs heures, la rumeur Roberto De Zerbi est évoquée avec de plus en plus d’insistance dans les travées d’Old Trafford.