Manchester City - Liverpool (Les compositions (17h30 sur Canal+ Foot)

Premier League09 nov. , 16:23
parHadrien Rivayrand
La composition de Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Nico Gonzalez, Silva, Foden - Cherki, Haaland, Doku
La composition de Liverpool : Mamardashvili – Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson – Szoboszlai - Mac Allister - Wirtz - Salah - Gravenberch - Hugo Ekitike 
OM : Charbonnier enfonce De Zerbi, il s’est trompé de métier

2nd l'an dernier. Cette année , on tient la route pour le moment malgré une hécatombe de blessés et une équipe incomplète en début de saison.... 28 buts plantés en 14 journées... Qu'il vienne prendre sa place, qu'on voit un peu la différence.... On la verra ça c'est certain.....

OM : Charbonnier enfonce De Zerbi, il s’est trompé de métier

c est vrai que LH ne gueule pas sur la touche. J en peux plus. ces gens ont eut une belle carriere, rien a dire, mais qu ils ferment leur gueule à un moment. avant journaliste sportif et presentateur etait un metier. Maintenant t as joué au foot, tu peux etre commentateur.... triste

PSG : Barcola a une mission, éteindre l'OL

Wake up Mr Barcola, wake up and smell the ashes!

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

mdrr. poo la connerie va loin quand meme !

L'OM a un plan pour battre Liverpool et Arsenal au mercato

La question n'est pas de recruter, mais comment tu recrutes , sur quels critères ? Longoria a tissé une toile intéressante au niveau des clubs régionaux avec les partenariats , ainsi qu'avec des clubs africains. Depuis 2 ans ils ont développé une cellule en Amérique latine. Maintenant il fait un mix en visant de potentiels top joueurs en Europe mais en devenir. Comme on l'a fait en France avec Bakola et Vaz.

Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
10122461426-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

