Manchester City : Guardiola disparait avant une sanction historique

Arrivé au bout du chemin avec Manchester City, Pep Guardiola a été interrogé sur le gros dossier qui pèse sur le club anglais depuis des années.

C’est la fin pour Pep Guardiola. Après 10 ans de services à Manchester City, l’entraineur espagnol a décidé de raccrocher alors qu’il possédait encore un an de contrat. Mais à l’image de son grand ami Jurgen Klopp, le manager catalan a avoué qu’il n’avait plus d’énergie en stock pour repartir sur une dernière saison. A l’heure où les Sky Blues ont laissé filer le titre de Premier League à Arsenal, des questions se posent sur l’avenir du club de Manchester.

Manchester City, une enquête qui dure depuis trois ans

En effet, il y a toujours une énorme enquête en cours depuis 2013 sur 115 irrégularités financières soupçonnées à l’encontre de Manchester City entre 2009 et 2018. La sanction va bien tomber un jour, mais le comité indépendant n’a toujours donné son verdict. Pas de quoi faire sourciller Pep Guardiola, qui a répété encore ce week-end qu’il faisait une totale confiance à ses dirigeants.

« Je leur fais confiance. Je leur ai parlé de ça. Ce qu’il s’est passé s’est passé et j’ai confiance dans leur comportement. Personne du staff n’était présent, cela remonte à longtemps. Je l’ai déjà dit et je le redirai », a fait savoir Pep Guardiola, qui sait que beaucoup de clubs anglais demandent des sanctions contre City, qui a contourné les règles financières en exagérant des revenus issus des sponsors des Emirats Arabes Unis, le propriétaire du club.

Manchester City peut craindre des déductions de points, des sanctions financières et même un retrait de ses titres acquis pendant la période concernée. Pas de quoi faire sourciller Pep Guardiola, pour qui l’enquête permettra d’en savoir plus. Interrogé si les journalistes pourraient avoir son avis en cas de condamnation du club anglais, l’entraineur espagnol a répondu par une pirouette: « Bien sûr, si vous me trouvez ». Une façon de faire comprendre qu’il va aussi couper avec le monde du football dans les prochains temps.