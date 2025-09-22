ICONSPORT_270639_0213
gianluigi donnarumma

Manchester City dégouté, Donnarumma a tout gâché

Premier League22 sept. , 17:40
parEric Bethsy
Longtemps héroïque sur le terrain d’Arsenal (1-1) dimanche en Premier League, Gianluigi Donnarumma a fini par céder. Le gardien de Manchester City s’est rendu coupable d’une mauvaise sortie à l’origine du but égalisateur des Gunners dans le temps additionnel.
Voilà pourquoi Pep Guardiola a saisi l’opportunité de recruter Gianluigi Donnarumma. Il est clair que le gardien arrivé en provenance du Paris Saint-Germain ne correspond pas au profil habituellement privilégié par le manager de Manchester City. Avant cet été, l’Espagnol préférait s’appuyer sur un dernier rempart habile dans son jeu aux pieds. Ce n’est pas vraiment le point fort de sa recrue. En revanche, Gianluigi Donnarumma peut enchaîner les exploits sur sa ligne.

Premier League

21 septembre 2025 à 17:30
Arsenal
Martinelli Silva90'
1
1
Match terminé
Manchester City
Haaland9'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
G. Martinelli Silva
ArsenalArsenal
Remplacement
90
ENTRE
C. Mosquera
ArsenalArsenal
SORT
M. Zubimendi Ibáñez
ArsenalArsenal
Remplacement
87
ENTRE
S. Moreira de Oliveira
Manchester CityManchester City
SORT
J. Doku
Manchester CityManchester City
Remplacement
87
ENTRE
J. Stones
Manchester CityManchester City
SORT
N. O'Reilly
Manchester CityManchester City
Voir Les Détails Complets Du Match
Grand artisan du sacre en Ligue des Champions la saison dernière, l’ancien Parisien fait de nouveau admirer sa principale qualité de l’autre côté de la Manche. L’Italien s’est encore illustré lors du choc face à Arsenal dimanche. De son banc de touche, le manager des Gunners Mikel Arteta a bien cru Gianluigi Donnarumma parti pour neutraliser ses attaquants jusqu'au coup de sifflet final. « Il est tellement dominant dans la surface, a encensé le coach londonien après la rencontre de Premier League. Sur chaque ballon dans et autour de la surface, son timing et sa façon d'exécuter sont super efficaces. C'est très difficile. Aujourd'hui encore, il a apporté une contribution très importante pour ne pas perdre le match. »
Sauf que la performance de Gianluigi Donnarumma n’a pas été parfaite. En cause, son erreur fatale commise dans le temps additionnel. Sur une ouverture en profondeur du Gunner Eberechi Eze, le gardien de Manchester City s’est aventuré dans une sortie inutile, permettant à Gabriel Martinelli de réussir un superbe lob. Pour le moment, l’international italien est plutôt épargné par les critiques grâce à ses arrêts. Mais il ne faudra pas reproduire ce genre d’erreur, qui plus est dans un match aussi important.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

