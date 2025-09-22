Manchester City dégouté, Donnarumma a tout gâché

Longtemps héroïque sur le terrain d’Arsenal (1-1) dimanche en Premier League, Gianluigi Donnarumma a fini par céder. Le gardien de Manchester City s’est rendu coupable d’une mauvaise sortie à l’origine du but égalisateur des Gunners dans le temps additionnel.

Voilà pourquoi Pep Guardiola a saisi l’opportunité de recruter Gianluigi Donnarumma. Il est clair que le gardien arrivé en provenance du Paris Saint-Germain ne correspond pas au profil habituellement privilégié par le manager de Manchester City . Avant cet été, l’Espagnol préférait s’appuyer sur un dernier rempart habile dans son jeu aux pieds. Ce n’est pas vraiment le point fort de sa recrue. En revanche, Gianluigi Donnarumma peut enchaîner les exploits sur sa ligne.

Premier League 21 septembre 2025 à 17:30 Arsenal Martinelli Silva 90 ' 1 1 Match terminé Manchester City Haaland 9 ' Chronologie Composition Statistiques But 90 ’ G. Martinelli Silva Arsenal Remplacement 90 ’ ENTRE C. Mosquera Arsenal SORT M. Zubimendi Ibáñez Arsenal Remplacement 87 ’ ENTRE S. Moreira de Oliveira Manchester City SORT J. Doku Manchester City Remplacement 87 ’ ENTRE J. Stones Manchester City SORT N. O'Reilly Manchester City Voir Les Détails Complets Du Match

Grand artisan du sacre en Ligue des Champions la saison dernière, l’ancien Parisien fait de nouveau admirer sa principale qualité de l’autre côté de la Manche. L’Italien s’est encore illustré lors du choc face à Arsenal dimanche. De son banc de touche, le manager des Gunners Mikel Arteta a bien cru Gianluigi Donnarumma parti pour neutraliser ses attaquants jusqu'au coup de sifflet final. « Il est tellement dominant dans la surface, a encensé le coach londonien après la rencontre de Premier League. Sur chaque ballon dans et autour de la surface, son timing et sa façon d'exécuter sont super efficaces. C'est très difficile. Aujourd'hui encore, il a apporté une contribution très importante pour ne pas perdre le match. »

Sauf que la performance de Gianluigi Donnarumma n’a pas été parfaite. En cause, son erreur fatale commise dans le temps additionnel. Sur une ouverture en profondeur du Gunner Eberechi Eze, le gardien de Manchester City s’est aventuré dans une sortie inutile, permettant à Gabriel Martinelli de réussir un superbe lob. Pour le moment, l’international italien est plutôt épargné par les critiques grâce à ses arrêts. Mais il ne faudra pas reproduire ce genre d’erreur, qui plus est dans un match aussi important.