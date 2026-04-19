ang deces du proprietaire de manchester city etihad stadium 1 341127

Manchester City - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)

Premier League19 avr. , 16:39
parHadrien Rivayrand
0
La composition de Manchester City : Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly - Rodri, Bernardo (Cap) - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland
La composition de Arsenal : Raya - Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera - Rice, Zubimendi, Odegaard (Cap) - Eze, Havertz, Madueke
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Mais déjà pourquoi est il venu ?!!!? On savait d'avance que c'était voué à l'échec 😅😂😂😂😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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