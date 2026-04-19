Manchester City - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)

La composition de Manchester City : Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly - Rodri, Bernardo (Cap) - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland

La composition de Arsenal : Raya - Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera - Rice, Zubimendi, Odegaard (Cap) - Eze, Havertz, Madueke