Maignan à Chelsea pour 0 euro, c’est bouclé

L'été prochain, Mike Maignan devrait bel et bien quitter l'AC Milan pour relever un nouveau défi. Le portier international français se rapproche d'ailleurs de plus en plus d'une arrivée en Premier League.

Mike Maignan sait qu'il est dans une saison importante pour sa carrière. Avec l'AC Milan, il pourrait connaitre ses derniers mois. Et avec l'équipe de France, il devra être à la hauteur pour répondre aux attentes lors de la Coupe du monde 2026. Mike Maignan rassure ces dernières semaines sur son niveau de jeu alors qu'il avait connu un petit trou d'air. Peut-être que la gestion de son avenir lui a causé du tort. Pour rappel, l'ancien portier du PSG ou encore du LOSC est en fin de contrat à l'issue de cet exercice avec l'AC Milan. Il ne manque pas de propositions pour continuer sa carrière au plus haut niveau.

Maignan à Chelsea, ça sent bon

TeamTalk, plus le temps passe et plus Mike Maignan se rapproche d'une arrivée à Chelsea. Le portier international français serait plus que chaud à l'idée de rejoindre la formation londonienne, qui manque de stabilité dans ses cages depuis quelque temps. La possibilité de voir Maignan prolonger à l'AC Milan n'est pas encore morte, mais les Lombards ont du mal à s'aligner sur les exigences salariales du clan Maignan. Compte tenu de la situation, Chelsea place ses pions pour boucler l'arrivée du Français. Ce serait en tout cas un sacré coup à 0 euro d'indemnités de transfert pour les Blues, qui afficheraient encore un peu plus leurs ambitions de titre en Selon les informations de, plus le temps passe et plus Mike Maignan se rapproche d'une arrivée à Chelsea. Le portier international français serait plus que chaud à l'idée de rejoindre la formation londonienne, qui manque de stabilité dans ses cages depuis quelque temps. La possibilité de voir Maignan prolonger à l'AC Milan n'est pas encore morte, mais les Lombards ont du mal à s'aligner sur les exigences salariales du clan Maignan. Compte tenu de la situation, Chelsea place ses pions pour boucler l'arrivée du Français. Ce serait en tout cas un sacré coup à 0 euro d'indemnités de transfert pour les Blues, qui afficheraient encore un peu plus leurs ambitions de titre en Premier League

M. Maignan France • Âge 30 • Gardien UEFA Nations League Matchs 10 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coppa Italia Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

On devrait en savoir rapidement plus sur l'avenir de Maignan, qui sera libre d'annoncer son prochain club dès janvier prochain. Nul doute qu'il voudra avoir la tête libérée pour la fin de saison, surtout avec un Mondial à disputer avec l'équipe de France de Didier Deschamps.