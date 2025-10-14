maignan a moins de 20me milan rembarre chelsea iconsport 261768 0012 393858

Maignan à Chelsea pour 0 euro, c’est bouclé

Premier League14 oct. , 18:00
parHadrien Rivayrand
0
L'été prochain, Mike Maignan devrait bel et bien quitter l'AC Milan pour relever un nouveau défi. Le portier international français se rapproche d'ailleurs de plus en plus d'une arrivée en Premier League. 
Mike Maignan sait qu'il est dans une saison importante pour sa carrière. Avec l'AC Milan, il pourrait connaitre ses derniers mois. Et avec l'équipe de France, il devra être à la hauteur pour répondre aux attentes lors de la Coupe du monde 2026. Mike Maignan rassure ces dernières semaines sur son niveau de jeu alors qu'il avait connu un petit trou d'air. Peut-être que la gestion de son avenir lui a causé du tort. Pour rappel, l'ancien portier du PSG ou encore du LOSC est en fin de contrat à l'issue de cet exercice avec l'AC Milan. Il ne manque pas de propositions pour continuer sa carrière au plus haut niveau. 

Maignan à Chelsea, ça sent bon 

Selon les informations de TeamTalk, plus le temps passe et plus Mike Maignan se rapproche d'une arrivée à Chelsea. Le portier international français serait plus que chaud à l'idée de rejoindre la formation londonienne, qui manque de stabilité dans ses cages depuis quelque temps. La possibilité de voir Maignan prolonger à l'AC Milan n'est pas encore morte, mais les Lombards ont du mal à s'aligner sur les exigences salariales du clan Maignan. Compte tenu de la situation, Chelsea place ses pions pour boucler l'arrivée du Français. Ce serait en tout cas un sacré coup à 0 euro d'indemnités de transfert pour les Blues, qui afficheraient encore un peu plus leurs ambitions de titre en Premier League
M. Maignan

M. Maignan

FranceFrance Âge 30 Gardien

UEFA Nations League

Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
On devrait en savoir rapidement plus sur l'avenir de Maignan, qui sera libre d'annoncer son prochain club dès janvier prochain. Nul doute qu'il voudra avoir la tête libérée pour la fin de saison, surtout avec un Mondial à disputer avec l'équipe de France de Didier Deschamps. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_264446_0011
OL

A Lyon, Aulas se rapproche d'un sacre historique

ICONSPORT_273375_0002
Mondial 2026

Algérie : Luca Zidane encaisse un but au bout de 5 minutes

le psg s active pour virer safonov iconsport 267396 0168 397791
PSG

PSG : Safonov enrage, il veut partir

ICONSPORT_273120_0138
Equipe de France

« Le problème de Camavinga », Daniel Riolo est déçu

Fil Info

19:40
A Lyon, Aulas se rapproche d'un sacre historique
19:16
Algérie : Luca Zidane encaisse un but au bout de 5 minutes
19:00
PSG : Safonov enrage, il veut partir
18:30
« Le problème de Camavinga », Daniel Riolo est déçu
17:30
La Juve pioche chez les anciens du PSG et de l’OM
17:00
EdF : Le Mondial sur le banc, Kingsley Coman préfère laisser sa place
16:30
L'OM relance en urgence une piste à 12 ME
16:00
Zéro but, ce joueur du PSG préfère en rire
15:45
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

Derniers commentaires

OL : « Un manque de courage », ils dézinguent Paulo Fonseca

Faudrait regarder les match avant de dire n'importe quoi quand même, surtout si on se prétend lucide

OL : « Un manque de courage », ils dézinguent Paulo Fonseca

Oui vous êtes plus solide par contre NON le jeu n'est pas bon, le jeu est totalement soporifique et degueulasse.... Un bus et apres advienne que pourra devant...Voila votretactique depuis le debut de saison!

PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar

Mes contacts d'il y a trois ans ?

Beinsports refuse de diffuser le 9e match de Ligue 1

Avec des amis comme ça, on a pas besoin d ennemie

EdF : Toute la défense critiquée, sauf un joueur

quand je pense qu'au début du match les commentateurs ont mis en avant la solidité de notre défense et ses innombrables "cleanshits", ils nous ont porté la pouasse ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading