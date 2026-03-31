Magouille à Newcastle, l'UEFA va fracasser l'Arabie saoudite

En vendant le St James' Park à une société sœur appartenant aussi au PIF, actuel propriétaire des Magpies, Newcastle pensait pouvoir s'assurer un profit indispensable au respect du fair-play financier européen. Sauf que l'UEFA n'accepte pas cette rentrée d'argent et oblige le club anglais à vendre l'été prochain sous peine de lourdes sanctions.

Newcastle pensait avoir fait une bonne affaire, mais c'est finalement tout l'inverse. Récemment, le club anglais a eu recours à un stratagème inventif pour éviter de violer les règles de rentabilité et de durabilité (PSR) de la Premier League et a vendu le St James' Park… à soi-même. En effet, le club a vendu son mythique stade et les terrains adjacents pour environ 200 millions d'euros à une société qui appartient aussi au PIF, le fonds saoudien propriétaire des Magpies. Sur le papier, cette transaction immobilière n'est pas interdite dans le règlement du championnat britannique, bien que la ligue doive encore valider la véracité du prix de vente pour s'assurer qu'il n'a pas été gonflé. Mais la juridiction de l'UEFA est différente et fait courir un gros danger à Newcastle.

Newcastle risque très gros

Le règlement de l'UEFA stipule effectivement que « le profit résultant de la cession d'actifs corporels, y compris le stade, (...) doit être exclu des recettes du football » (Annexe J.2). Et comme l'indique Martyn Ziegler, rédacteur en chef de la section football du Times, Newcastle risque désormais une lourde amende pour violation des règles financières de l'UEFA. Le profit réalisé par la vente du stade à une société appartenant aux mêmes propriétaires que Newcastle ne sera pas accepté par l'UEFA, alors que l'institution se réserve le droit d'infliger de grosses sanctions financières contre l'Arabie saoudite et son fonds d'investissement qui détient le club.

Le cas échéant, Newcastle est autant sous la menace d'une amende que de celle de perdre ses meilleurs joueurs pour financer la saison prochaine. Sandro Tonali et Anthony Gordon ont tous les deux la cote sur le marché des transferts et les dirigeants des Magpies pourraient bien n'avoir d'autre choix que de les vendre cet été. En tout cas, la situation a de quoi alimenter les rumeurs les concernant.