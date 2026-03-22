Liverpool : Le succeusseur d'Arne Slot déjà connu

Arne Slot est plus que sous pression du côté de Liverpool après une nouvelle défaite en Premier League ce samedi. L'entraîneur champion d’Angleterre la saison dernière pourrait ne pas finir la saison. Deux noms sortent du lot pour le remplacer.

Dixième défaite en Premier League cette saison pour Liverpool. Ce samedi, les Reds se sont inclinés à Brighton (2-1). Une nouvelle contre-performance qui affaiblit un peu plus Arne Slot sur le banc du club anglais. Au sommet de la Premier League la saison dernière, Arne Slot voit son histoire avec le club bordant la Mersey tourner au vinaigre. La trêve internationale va donner un peu de répit au Néerlandais avant une échéance capitale en Ligue des champions face au PSG. En interne cependant, les noms fusent pour succéder à l’ancien technicien du Feyenoord cet été.

Xabi Alonso n’est plus le seul sur la liste

Le favori au poste selon les médias britanniques reste Xabi Alonso. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen est sans poste depuis son départ récent du Real Madrid. Ancien joueur des Reds, l’Espagnol connaît bien la maison anglaise. Mais un autre nom prend de l'ampleur ces derniers jours : Sebastian Hoeness. L'entraîneur du VfB Stuttgart voit sa cote monter en flèche depuis plusieurs mois après son excellent travail en Allemagne.

Le journaliste Pete O’Rourke explique que Liverpool a coché le nom du technicien allemand dans sa short list. « Sebastian Hoeness est très apprécié, et il a vraiment accompli un travail incroyable avec Stuttgart […] C’est un jeune entraîneur de premier plan. Je ne pense pas qu’il soit en tête de liste de Liverpool pour le moment. Il semble toutefois que si Slot venait à partir, Xabi Alonso serait le choix le plus évident, » explique le journaliste anglais. Sebastian Hoeness est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club allemand. Concernant Arne Slot, le match contre le Paris Saint-Germain ressemble de plus en plus au juge de paix concernant son avenir au sein des Reds.