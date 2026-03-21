L'Angleterre pourrait avoir 7 équipes en Ligue des champions !

Tandis que la France rame à l'indice UEFA, tout va bien pour les Anglais qui pourraient très rapidement s'assurer cinq places pour la prochaine Ligue des champions.

Avec Liverpool et Arsenal en Ligue des champions, Aston Villa et Nottingham Forest en Europa League et enfin Crystal Palace en Ligue Europa Conférence, la Premier League est bien représentée sur la scène européenne. Au point même que l'Angleterre caracole en tête de l'indice UEFA, largement devant l'Espagne. Et les statisticiens anglais ont déjà fait un calcul très impressionnant, surtout lorsque l'on est Français. A savoir que si un des cinq clubs anglais encore qualifiés dans les trois compétitions européennes signe un match nul, alors la saison prochaine ce sont les cinq premiers de Premier League qui seront directement qualifiés pour la Ligue des champions, sans avoir à passer par des barrages. Compte tenu des équipes encore engagées, on voit mal comment les Anglais pourraient rater cet objectif.

La Premier League en force en Europe

Actuellement, ce sont les quatre premiers de Premier League qui ont un ticket pour la Ligue des champions. Et si l'on se base sur le classement actuel, Arsenal, Manchester City, Manchester United et Aston Villa sont en position de se qualifier, mais Liverpool héritera également d'une place en LDC si la cinquième place est qualificative. Et comme le fait remarquer un journaliste anglais, la Premier League pourrait même avoir sept clubs en Ligue des champions en 2026-2027 avec un scénario précis. Si Liverpool remporte la Ligue des champions et Aston Villa décroche l'Europa League, et que les deux clubs terminent hors du top 5 en Premier League, alors il y aurait sept clubs différents.