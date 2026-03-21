Ligue des champions - Le trophée
Ligue des champions

L'Angleterre pourrait avoir 7 équipes en Ligue des champions !

Ligue des Champions21 mars , 19:40
parClaude Dautel
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Tandis que la France rame à l'indice UEFA, tout va bien pour les Anglais qui pourraient très rapidement s'assurer cinq places pour la prochaine Ligue des champions.
Avec Liverpool et Arsenal en Ligue des champions, Aston Villa et Nottingham Forest en Europa League et enfin Crystal Palace en Ligue Europa Conférence, la Premier League est bien représentée sur la scène européenne. Au point même que l'Angleterre caracole en tête de l'indice UEFA, largement devant l'Espagne. Et les statisticiens anglais ont déjà fait un calcul très impressionnant, surtout lorsque l'on est Français. A savoir que si un des cinq clubs anglais encore qualifiés dans les trois compétitions européennes signe un match nul, alors la saison prochaine ce sont les cinq premiers de Premier League qui seront directement qualifiés pour la Ligue des champions, sans avoir à passer par des barrages. Compte tenu des équipes encore engagées, on voit mal comment les Anglais pourraient rater cet objectif.

La Premier League en force en Europe

Actuellement, ce sont les quatre premiers de Premier League qui ont un ticket pour la Ligue des champions. Et si l'on se base sur le classement actuel, Arsenal, Manchester City, Manchester United et Aston Villa sont en position de se qualifier, mais Liverpool héritera également d'une place en LDC si la cinquième place est qualificative. Et comme le fait remarquer un journaliste anglais, la Premier League pourrait même avoir sept clubs en Ligue des champions en 2026-2027 avec un scénario précis. Si Liverpool remporte la Ligue des champions et Aston Villa décroche l'Europa League, et que les deux clubs terminent hors du top 5 en Premier League, alors il y aurait sept clubs différents.
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Même en étant à la 'dérive', sans un rond, avec le plus grand nombre de blessés, le plus grand nombre de points perdus sur des erreurs d'arbitrages, on reste à votre niveau en championnat, et on engrange 4 fois plus de points UEFA que vous. C'est dire l'état catastrophique de l'OM !

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Tkt il en décharge aussi sur l’OM....

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Encore un.arbitre pro OL.....

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À la dérive de quoi ? On est 4 me alors qu’on aurait, soit disant, du jouer en L2 avec un Mercato hyper intelligent, notre point noir ce sont les trop gros nombre de blessés important depuis février. On va voir avec les retours ce que ça va donner fin de saison !!!

OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

Je les g es sérieux quel club de L1 a eu 9 joueurs majeurs blessés pendant plusieurs journées ? Maintenant les gars reviennent petit à petit, j’espère qu’on va bien finir pour , encore une fois faire fermer des grandes gueules ❤️💙

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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