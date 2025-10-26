Liverpool : Le retour de Klopp annoncé !

Liverpool traverse une crise inédite. Les Reds ont enchaîné ce samedi face à Brentford une quatrième défaite consécutive en championnat. Une nouvelle contre-performance qui fait grossir la pression sur Arne Slot. Les dirigeants de Liverpool songent à un retour de Jürgen Klopp.

En quelques mois, Liverpool est passé d’une des meilleures équipes du monde à une formation brouillonne enchaînant les mauvaises performances. Les Reds ont été battus par Brentford ce samedi 3-2. Désormais, le club de la Mersey pointe à la sixième place de Premier League. Pourtant, cette semaine l’espoir a été de mise après la victoire en Ligue des champions à Francfort (5-1). Mais avec cette nouvelle défaite, la quatrième consécutive en Premier League, Arne Slot est désormais menacé. Arrivé l’an passé, le Néerlandais ne trouve plus les solutions pour relancer sa formation. Certains médias britanniques évoquent déjà un potentiel remplaçant. Un nom ronronne sur les bords de la Mersey, Jurgen Klopp

Klopp pour un retour ?

L’Allemand sera un potentiel candidat pour un retour en fanfare du côté de l’Angleterre. Le média Football Insider l’évoque. De son côté, le journal britannique Caught Offside explique ce dimanche que Arne Slot n’est pas encore réellement menacé. Mais l’ancien du Feyenoord a perdu du crédit. « Des sources proches du club suggèrent que des discussions ont déjà eu lieu au niveau du conseil d'administration concernant des plans d'urgence au cas où Slot ne parviendrait pas à redresser la situation avant le mercato de janvier. Si le poste du Néerlandais reste assuré dans l'immédiat, la perspective d'un changement d'entraîneur en cours de saison n'est pas exclue », écrit le média britannique.

L'entraîneur des Reds devra rapidement trouver des leviers pour se relancer, car des grandes échéances arrivent en cette fin d’année. Outre la réception de Crystal Palace ce mercredi, Liverpool va retrouver le Real Madrid début novembre en Ligue des champions. Le champion d’Angleterre enchaînera également avec un déplacement à Manchester City. Des matchs couperets pour Arne Slot et ses hommes.