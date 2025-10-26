ICONSPORT_268636_0404

Liverpool : Le retour de Klopp annoncé !

Premier League26 oct. , 14:40
parNathan Hanini
0
Liverpool traverse une crise inédite. Les Reds ont enchaîné ce samedi face à Brentford une quatrième défaite consécutive en championnat. Une nouvelle contre-performance qui fait grossir la pression sur Arne Slot. Les dirigeants de Liverpool songent à un retour de Jürgen Klopp.
En quelques mois, Liverpool est passé d’une des meilleures équipes du monde à une formation brouillonne enchaînant les mauvaises performances. Les Reds ont été battus par Brentford ce samedi 3-2. Désormais, le club de la Mersey pointe à la sixième place de Premier League. Pourtant, cette semaine l’espoir a été de mise après la victoire en Ligue des champions à Francfort (5-1). Mais avec cette nouvelle défaite, la quatrième consécutive en Premier League, Arne Slot est désormais menacé. Arrivé l’an passé, le Néerlandais ne trouve plus les solutions pour relancer sa formation. Certains médias britanniques évoquent déjà un potentiel remplaçant. Un nom ronronne sur les bords de la Mersey, Jurgen Klopp.

Klopp pour un retour ?

L’Allemand sera un potentiel candidat pour un retour en fanfare du côté de l’Angleterre. Le média Football Insider l’évoque. De son côté, le journal britannique Caught Offside explique ce dimanche que Arne Slot n’est pas encore réellement menacé. Mais l’ancien du Feyenoord a perdu du crédit. « Des sources proches du club suggèrent que des discussions ont déjà eu lieu au niveau du conseil d'administration concernant des plans d'urgence au cas où Slot ne parviendrait pas à redresser la situation avant le mercato de janvier. Si le poste du Néerlandais reste assuré dans l'immédiat, la perspective d'un changement d'entraîneur en cours de saison n'est pas exclue », écrit le média britannique.
L'entraîneur des Reds devra rapidement trouver des leviers pour se relancer, car des grandes échéances arrivent en cette fin d’année. Outre la réception de Crystal Palace ce mercredi, Liverpool va retrouver le Real Madrid début novembre en Ligue des champions. Le champion d’Angleterre enchaînera également avec un déplacement à Manchester City. Des matchs couperets pour Arne Slot et ses hommes.

Lire aussi

PL : Liverpool s'enfonce dans la crisePL : Liverpool s'enfonce dans la crise
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274558_0051
Premier League

Transfert à 116 ME, Liverpool prend la parole

ICONSPORT_275027_0048
OM

LOSC : Igamane fait pleurer l’OM

ICONSPORT_274910_0160
Ligue 1

Elle a gâché Lens-OM, Stéphanie Frappart envoyée en Ligue 2

ICONSPORT_274603_0001
Liga

Real Madrid - FC Barcelone : les compos (16h15 sur BeIN 1)

Fil Info

16:00
Transfert à 116 ME, Liverpool prend la parole
15:45
LOSC : Igamane fait pleurer l’OM
15:30
Elle a gâché Lens-OM, Stéphanie Frappart envoyée en Ligue 2
15:03
Real Madrid - FC Barcelone : les compos (16h15 sur BeIN 1)
15:00
Lille : Olivier Létang envoyé en amateur ?
14:20
Une légende du PSG envoie Marquinhos au Real
14:18
Lille - Metz : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
TV : BeInSports interpellé, les téléspectateurs n'en peuvent plus

Derniers commentaires

Lens-OM : Thauvin au bord des larmes sur Ligue1+

Tout ça ressemble à un énorme appel du pied aux recruteurs de l'OM

Elle a gâché Lens-OM, Stéphanie Frappart envoyée en Ligue 2

au centre ou a la var .. "c'est haut mais ca reste pas ca glisse c'est bon pour moi ..." C'est claire qu'elle est nulle et depuis longtemps mais c'est pour le quota

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Pour ce soir tout dependra de l'equipe de depart et des changements que fonseca nous pondra .. si on n'arrive pas a marquer plus de 1 buts ca sera compliqué . j'aimerai qu'il mette sulc en 9 a la place de satriano car c'est vraiment compliqué avec lui.. il joue trop bas et n'attire aucun defenseur ce qui empeche les ailliers d'avoir des espaces pour deborder

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

je suis moins optimiste que toi

OL : La supercherie lyonnaise va prendre fin

Quand tu vois le prix de l'effectif lyonnais et celui de l'effectif de strasbourg .. c'est juste un valeurde 100M de plus .. Quand tu vois les transferts sachant qu'en plus tu as des prets interne avec chelsea .. normal que strabourg soit superieur a lyon qui a perdu cherki lacazette mikau almada en joueur important et aucun n'a été remplacé qualitativement .. 30M de transfert combien chez blueco?110M 6 joueurs venant de chelsea dont 4 prets (valeur joueur de 40M environ)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
Monaco
17952218135
5
Strasbourg
16851217107
6
O. Lyonnais
1585031183
7
LOSC Lille
14842216106
8
Toulouse
13941415132
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading