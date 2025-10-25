ICONSPORT_274914_0036

PL : Liverpool s'enfonce dans la crise

Premier League25 oct. , 23:13
parCorentin Facy
0
9e journée de Premier League
Brentford-Liverpool : 3-2
Buts : Ouattara (5e), Schade (45e), Thiago (60e) pour Brentford ; Kerkez (46e) et Salah (89e) pour Liverpool 
Battu pour la 4e fois de suite en Premier League, Liverpool s’enfonce dans la crise et glisse provisoirement à la 6e place du classement en attendant les matchs de Tottenham et de Crystal Palace dimanche. 
0
