Liverpool : Hugo Ekitike présente ses excuses

Premier League24 sept. , 11:20
parClaude Dautel
Après avoir marqué le but de la victoire de Liverpool, mardi soir en Coupe de la ligue, Hugo Ekitike a retiré son maillot pour célébrer cela avec les fans des Reds. Sauf qu'il avait déjà un avertissement et il a donc été expulsé. L'attaquant français a présenté ses excuses. 
Son équipe avait beau avoir gagné, Arne Slot n'a pas été tendre avec Hugo Ekitike, pourtant auteur du but qui a qualifié Liverpool. Il est vrai que l'expulsion du joueur français était totalement stupide et pénalisera son équipe. Conscient, d'avoir commis une grosse bourde, Hugo Ekitike a assumé son erreur et présenté ses excuses. « J’étais tellement excité d’aider l’équipe à remporter une autre victoire ici à Anfield pour mon premier match de Carabao Cup. L’émotion a eu le dessus sur moi. Mes excuses à toute la famille Red, merci aux fans qui nous soutiennent toujours et à mes coéquipiers d’avoir assuré cette victoire ! », indique Hugo Ekitike sur son compte Instagram.
