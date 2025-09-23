ICONSPORT_271692_0028

Le carton rouge surréaliste d’Ekitike

Premier League23 sept. , 23:33
parGuillaume Conte
En Coupe de la Ligue anglais, Hugo Ekitike a été l’homme du match à tout point de vue.
L’attaquant français, entré à la pause alors que Liverpool ne trouvait pas la solution face à Southampton, a rapidement pris un carton jaune. Il a ensuite marqué le but vainqueur du 2-1 à cinq minutes de la fin, et a célébré cette réalisation en enlevant son maillot. Résultat, un deuxième carton jaune synonyme de rouge pour l’ancien joueur du PSG. Cela n’a pas empêché Liverpool de s’imposer 2-1, mais la tête de ses coéquipiers et de son entraineur sur son deuxième carton jaune a fait le tour des réseaux sociaux et risque de provoquer quelques moqueries en Angleterre. Arne Slot risque d’un peu moins rigoler en devant se passer de l’une des ses meilleurs buteurs pour le match du week-end prochain à Crystal Palace. 
