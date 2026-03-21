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Liverpool : En larmes, Ekitike sort sur blessure

Premier League21 mars , 14:36
parClaude Dautel
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C'est peut-être un coup dur pour Liverpool et l'équipe de France, Hugo Ekitike, titulaire ce samedi contre Brighton, a quitté ses coéquipiers sur blessure après quelques minutes de jeu.
A quelques semaines de défier le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, et quelques jours avant de partir avec l'équipe de France aux Etats-Unis, Hugo Ekitike a été contraint de laisser sa place à Curtis Jones ce samedi en Premier League dès le début du match entre les Reds et Brighton. En larmes au moment de filer directement vers les vestiaires, l'attaquant français de Liverpool a été touché après un choc avec James Milner.
Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur la nature précise de la blessure d'Hugo Ekitike, mais cela ne sent pas bon concernant son départ avec les Bleus pour les deux matchs amicaux prévus aux Etats-Unis contre le Brésil et la Colombie.
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