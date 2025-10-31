Liverpool : Arne Slot a trois GROS matchs pour sauver sa peau

Liverpool est en crise. Ce mercredi, la formation d’Arne Slot s’est à nouveau inclinée face à Crystal Palace en Carabao Cup. Une lourde défaite 3-0, qui continue de mettre le manager des Reds dans une position inconfortable. Slot n’a plus beaucoup d’opportunités de sauver sa peau.

Le temps presse et Liverpool continue de couler. Cette semaine, les Reds ont été éliminés de Carabao Cup par la bête noire du moment, Crystal Palace. Les hommes d’ Arne Slot enchaînent une sixième défaite en sept matchs. Seule la rencontre de Ligue des champions du côté de Francfort donne un peu de sursis à l'entraîneur néerlandais. Mais ce vendredi, la presse britannique évoque une possible fin d’aventure d’Arne Slot sur les bords de la Mersey si les résultats négatifs se poursuivent.

Slot a trois matchs

Si l'entraîneur des Reds a encore le soutien du directeur sportif du club Richard Hughes, le tout commence à chauffer. Les supporters des Reds entonnent des chants à l’encontre de leur entraîneur depuis quelques semaines. La presse de son côté dévoile que le Néerlandais a trois matchs pour sauver sa peau. Ce samedi, le champion d’Angleterre reçoit Aston Villa dans une rencontre qui sera sous tension. Avec quatre défaites consécutives en championnat, Liverpool est méconnaissable. Par la suite, les Reds devront accueillir le Real Madrid en Ligue des champions avant de se déplacer du côté de Manchester City dans un choc des doutes.

Cependant, le média Team Talk tempère en expliquant que Fenway Sport Group n’aime pas changer d'entraîneur si tôt dans la saison ce qui pourrait offrir du sursis à Slot. Une information importante, mais la pression est accentuée par les 480 millions d’euros dépensés sur le mercato estival. Un mercato qui est vivement critiqué par les observateurs depuis le début de saison. La pression s’accentue et la fin d’année 2025 sera capitale pour les Reds. Le Néerlandais a trois énormes matchs pour redresser la barre.