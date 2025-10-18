ICONSPORT_273968_0124

L'incroyable licenciement de Postecoglou à la fin du match contre Chelsea

Premier League18 oct. , 16:27
parClaude Dautel
39 jours après avoir été nommé à la tête de Nottingham Forest, Ange Postecoglou a été viré au coup de sifflet final du match perdu contre Chelsea. Le propriétaire du club anglais avait quitté son siège en tribune en pleine seconde période pour préparer l'annonce. 
C'est une scène que Sky Sports n'a évidemment pas manquée. Alors qu'il assistait au match entre Nottingham Forest et Chelsea, le sulfureux Evangelos Marinakis, grand ami de John Textor, a abandonné sa place alors que son équipe était menée 2 à 0. Malgré une nette domination en première période, Nottingham avait craqué dès la reprise, en même temps que les nerfs de son propriétaire. Pour Ange Postecoglou, arrivé sur le banc du club il y a 39 ans après le limogeage de Nuno Espirito Santo, cela ne sentait pas bon. Et cela s'est effectivement confirmé. Le coup de sifflet final du match contre Chelsea avait à peine résonné au City Ground que le club anglais annonçait le limogeage de l'ancien coach de Tottenham.

Le patron quitte la tribune, c'était chaud à Nottingham

« Le Nottingham Forest Football Club peut confirmer qu'après une série de résultats et de performances décevants, Ange Postecoglou a été relevé de ses fonctions d'entraîneur-chef avec effet immédiat. Le Club ne fera aucun autre commentaire pour le moment », a indiqué Nottingham Forest, déjà en quête d'un remplaçant. Il est vrai que le bilan du technicien australien était désastreux depuis sa signature, Postecoglou quittant Nottingham avec six défaites et deux nuls à son palmarès. Ce licenciement en 39 jours n'est pas le plus rapide de l'histoire de la Premier League, Sam Allardyce ayant lui été viré en 30 jours par Leeds. Selon la BBC, c'est Sean Dyche, ancien coach de Watford, Burnley et Everton, qui devrait être rapidement intronisé à ce poste très dangereux.
