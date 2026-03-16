Liam Rosenior viré par Chelsea et de retour en Ligue 1 ?

Entraîneur de Chelsea depuis le 8 janvier, Liam Rosenior peine à convaincre du côté de Londres. L’avenir de l’ancien entraîneur de Strasbourg pourrait s’écrire en pointillés dès la fin de la saison.

Sixième de Premier League à huit journées de la fin du championnat, Chelsea n’est pas dans ses objectifs pour le moment. Les Blues visent le top 4 et peuvent encore croire à leurs chances puisqu’ils n’ont que trois points de retard sur Aston Villa, qui occupe actuellement la quatrième place. Le départ d’Enzo Maresca et la nomination de Liam Rosenior n’ont toutefois pas eu les effets escomptés du côté de Stamford Bridge. Depuis son arrivée sur le banc de Chelsea, l’ancien entraîneur de Strasbourg ne parvient pas à enchaîner les victoires et son équipe fait du surplace au classement.

Le jeu proposé n’est pas non plus au rendez-vous pour l’instant, tout du moins pas de façon régulière. C’est ainsi que selon les informations de Sky Sport, la direction de Chelsea songe déjà à se séparer de Liam Rosenior. Effectivement, le journaliste Sacha Tavolieri nous apprend que dans le cas où les Blues manqueraient la qualification directe en Ligue des Champions, il y a fort à parier que le jeune technicien anglais serait renvoyé. Une nouvelle preuve que du côté de Chelsea, l’instabilité prime, chez les joueurs mais aussi sur le banc de touche.

Liam Rosenior a la cote en Ligue 1