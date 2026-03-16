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Liam Rosenior viré par Chelsea et de retour en Ligue 1 ?

Premier League16 mars , 15:30
parCorentin Facy
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Entraîneur de Chelsea depuis le 8 janvier, Liam Rosenior peine à convaincre du côté de Londres. L’avenir de l’ancien entraîneur de Strasbourg pourrait s’écrire en pointillés dès la fin de la saison.
Sixième de Premier League à huit journées de la fin du championnat, Chelsea n’est pas dans ses objectifs pour le moment. Les Blues visent le top 4 et peuvent encore croire à leurs chances puisqu’ils n’ont que trois points de retard sur Aston Villa, qui occupe actuellement la quatrième place. Le départ d’Enzo Maresca et la nomination de Liam Rosenior n’ont toutefois pas eu les effets escomptés du côté de Stamford Bridge. Depuis son arrivée sur le banc de Chelsea, l’ancien entraîneur de Strasbourg ne parvient pas à enchaîner les victoires et son équipe fait du surplace au classement.
Le jeu proposé n’est pas non plus au rendez-vous pour l’instant, tout du moins pas de façon régulière. C’est ainsi que selon les informations de Sky Sport, la direction de Chelsea songe déjà à se séparer de Liam Rosenior. Effectivement, le journaliste Sacha Tavolieri nous apprend que dans le cas où les Blues manqueraient la qualification directe en Ligue des Champions, il y a fort à parier que le jeune technicien anglais serait renvoyé. Une nouvelle preuve que du côté de Chelsea, l’instabilité prime, chez les joueurs mais aussi sur le banc de touche.

Liam Rosenior a la cote en Ligue 1 

Liam Rosenior a donc une pression colossale à l’aube du sprint final et sait qu’il doit redresser la barre s’il veut conserver son poste. Le média précise qu’en cas de départ de Chelsea cet été, il n’est pas à exclure que Liam Rosenior retrouve un poste… en Ligue 1. En effet, l’Anglais est très apprécié en France après son passage réussi à Strasbourg. On ignore en revanche quels clubs pourraient être potentiellement intéressés. Chez les cadors, il y a peu de chances de voir l’OL, Lens, le PSG ou encore Monaco se séparer de Fonseca, Sage, Luis Enrique et Pocognoli tandis que l’incertitude plane autour de l’avenir de Beye à l’OM. Enfin, Strasbourg n’a aucune raison de faire revenir Liam Rosenior à Strasbourg alors que le travail de Gary O'Neil est plutôt salué en Alsace.
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Derniers commentaires

Liam Rosenior viré par Chelsea et de retour en Ligue 1 ?

Il a fait du bon boulot à Strasbourg, c'est un fait. Est-il taillé pour plus gros?

OL : L’infirmerie déborde, il pose la question qui fâche

Sauf que t'oublie un léger détail...Les 2 matchs avant la trêve qui peuvent définitivement t'éliminer de l'Europa et le match contre Monaco qui peut faire relancer définitivement Monaco pour vous passer devant avant la fin du championnat...Je le vois d'ailleurs gros comme une maison

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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