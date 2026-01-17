Le MU de Carrick balaye City

Manchester United bat Manchester City 2-0

Buts pour Manchester United : Mbeumo (65e) et Dorgu (76e)

Dans un match à sens unique, le derby de Manchester est revenu à United. Malgré le changement d’entraineur récent, les Red Devils ont mis le pied sur la rencontre, même si Dalot aurait du recevoir un carton rouge pour une agression sur le genou de Jérémy Doku. Mais dans le jeu, malgré trois buts refusés pour hors-jeu, MU s’est logiquement imposé 2-0 grâce à des buts de Mbeumo et Dorgu.

Avec ce succès, le Manchester United de Michael Carrick prend la quatrième place provisoire devant Liverpool. Pour City, cela pourrait sentir très mauvais en cas de succès d’Arsenal ce soir à Nottingham, avec possiblement 9 points de retard sur les Gunners.