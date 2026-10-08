Le PSG sans Barcola, Sidney Govou a des doutes
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Le PSG sans Barcola, Sidney Govou a des doutes

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parJérôme Capton
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Le PSG a accepté de transférer Bradley Barcola à Liverpool et pour le consultant de Canal+ cela peut impacter le parcours européen de Paris cette saison.
Pour le Paris Saint-Germain, le calendrier s'accélère et dès la semaine prochaine les doubles vainqueurs de la Ligue des champions se déplaceront à l'Etihad Stadium pour y affronter Manchester City. Au moment où le club anglais est empêtré dans une très sale affaire qui risque de lui coûter cher, l'équipe de Luis Enrique s'attend à un match très compliqué, même si ces deux dernières saisons le PSG a été le bourreau de la Premier League en C1. Cependant, depuis le début de la saison, et en dehors de la large victoire contre le Slovan Bratislava, les tenants du titre ont clairement des soucis, lesquels sont confirmés par le classement actuel du PSG en Ligue 1, à savoir sixième à cinq points de Monaco. S'exprimant dans le magazine des abonnés de Canal+, Sidney Govou admet avoir une petite inquiétude pour le Paris SG.

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Cette inquiétude du consultant de la chaîne cryptée est liée au départ de Bradley Barcola pour Liverpool. Un transfert qui a rapporté 125 millions d'euros au club de Nasser Al-Khelaifi, mais qui sportivement peut être nettement moins rentable comme le craint Sidney Govou. « Si le PSG peut espérer soulever un troisième trophée et entrer dans l’histoire ? J’attends de voir. Le profil de Bradley Barcola, parti à Liverpool, sera très compliqué à remplacer. Il apportait quelque chose de différent. Mais il faut un peu de temps avant de juger définitivement les recrues estivales », a reconnu l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais, qui estime que le choc face au Barça sera plus significatif que celui contre les Cityzens.
Parce que le consultant de Canal+ n’est pas fan du club anglais dans sa version actuelle. « Leur effectif compte beaucoup de doublons. Ce n’est plus du coaching, c’est du management d’égos. J’ai donc quelques doutes. Pour moi, PSG-Barcelone est la plus belle affiche de cette saison régulière », annonce Sidney Gouvou.
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