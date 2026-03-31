ICONSPORT_279543_0017

Guardiola va quitter City, son successeur est déjà connu

Premier League31 mars , 20:30
parMehdi Lunay
0
Arrivé à Manchester City en 2016, Pep Guardiola est en bout de cycle 10 ans plus tard. L'entraîneur espagnol va sans doute quitter son poste l'été prochain. Le nom de son successeur ne fait pas de doute en Angleterre.
La fin d'une ère de terreur pour la Premier League, celle de l'association Pep Guardiola-Manchester City. En 10 années passées chez les Citizens, l'entraîneur espagnol a fait du club mancunien une machine à gagner. Il a glané 6 championnats d'Angleterre, 2 Cup, 5 Coupe de la Ligue et surtout la première Ligue des champions du club en 2023. C'est le sommet de son mandat avant une petite dégringolade. En difficulté la saison passée, City n'est pas revenu à son meilleur niveau cette année. En retard sur Arsenal en Premier League, les Citizens ont été sèchement sortis de la C1 par le Real Madrid.

Enzo Maresca attendu à Manchester City

Un échec cuisant malgré un recrutement ambitieux au mercato avec Rayan Cherki et Antoine Semenyo notamment. C'est le signe que l'aventure touche à sa fin pour Guardiola. Les médias anglais et L'Equipe affirment que l'emblématique technicien va s'en aller l'été prochain. La lutte pour sa succession semble intéressante sur le papier. Dans les faits, elle tourne court. Le quotidien sportif français révèle sans difficulté le futur entraîneur de Manchester City.
Il s'agit d'Enzo Maresca. L'Italien de 46 ans est récemment passé par Chelsea. Vainqueur de la Ligue Conférence en mai 2025, il a remis les Blues en Ligue des champions. Néanmoins, il reste sur un licenciement brutal au début de l'année 2026 sur fond de dissensions avec sa direction. Maresca connaît déjà Manchester City. Il a été entraîneur des U23 et surtout adjoint de Guardiola en 2022-2023. Il avait gagné la Ligue des champions aux côtés de son mentor espagnol. Sa nomination offrira une forme de continuité sur le plan tactique et sur le plan humain pour les Citizens.
0
Articles Recommandés
france dembele out l heure d ekitike est venue iconsport 267776 0050 398125
Mercato

Mercato : Le Real met le paquet pour Ekitike

ICONSPORT_362026_0258
OL

OL : Un international revient blessé de sa sélection

ICONSPORT_363281_0002
Mondial 2026

CdM : Bosnie - Italie : les compos (20h45 sur L’Equipe Live)

ICONSPORT_277004_0005
Premier League

Magouille à Newcastle, l'UEFA va fracasser l'Arabie saoudite

Fil Info

31 mars , 21:00
Mercato : Le Real met le paquet pour Ekitike
31 mars , 20:00
OL : Un international revient blessé de sa sélection
31 mars , 19:26
CdM : Bosnie - Italie : les compos (20h45 sur L’Equipe Live)
31 mars , 19:26
Magouille à Newcastle, l'UEFA va fracasser l'Arabie saoudite
31 mars , 19:00
PSG : Luis Enrique envoie Gonçalo Ramos au Barça
31 mars , 18:30
OM : Ilan Kebbal recruté cet été, ça sent bon !
31 mars , 18:00
Une ancienne pépite de l’OL explose enfin
31 mars , 17:49
Tottenham annonce l'arrivée de Roberto De Zerbi (off.)
31 mars , 17:30
OM : Une mission XXL déjà confiée à Mohamed Bouhafsi

Derniers commentaires

PSG : Le Parc vendu au Qatar, attention à l'arnaque !

C'est mieux de garder le parc , paris sans le parc c'est plus paris, et ca serait dommage

PSG : Le Parc vendu au Qatar, attention à l'arnaque !

Mais a poissy.....site stellantis......

PSG : Le Parc vendu au Qatar, attention à l'arnaque !

Mettre 300 millions dans ce stade et vu les couts des travaux pour avoir au maximum 65000 places c'est gacher le pognon.Il faut un nouveau stade de 80-90000 places aux nouvelles normes

PSG : L'Egypte envoie Mohamed Salah à Paris

On a été interessé mais plus maintenant il est trop vieux

Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

On devra battre les lensois qui n'arretent pas de pigner ça fera taire tous ces emmerdeurs qui profite depuis des annees des points obtenus par le PSG pour que la France ait plus de representants dans les coupes europeennes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading