Guardiola va quitter City, son successeur est déjà connu

C'est mieux de garder le parc , paris sans le parc c'est plus paris, et ca serait dommage
Mais a poissy.....site stellantis......
Mettre 300 millions dans ce stade et vu les couts des travaux pour avoir au maximum 65000 places c'est gacher le pognon.Il faut un nouveau stade de 80-90000 places aux nouvelles normes
On a été interessé mais plus maintenant il est trop vieux
On devra battre les lensois qui n'arretent pas de pigner ça fera taire tous ces emmerdeurs qui profite depuis des annees des points obtenus par le PSG pour que la France ait plus de representants dans les coupes europeennes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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