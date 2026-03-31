Guardiola va quitter City, son successeur est déjà connu

Arrivé à Manchester City en 2016, Pep Guardiola est en bout de cycle 10 ans plus tard. L'entraîneur espagnol va sans doute quitter son poste l'été prochain. Le nom de son successeur ne fait pas de doute en Angleterre.

La fin d'une ère de terreur pour la Premier League , celle de l'association Pep Guardiola-Manchester City. En 10 années passées chez les Citizens, l'entraîneur espagnol a fait du club mancunien une machine à gagner. Il a glané 6 championnats d'Angleterre, 2 Cup, 5 Coupe de la Ligue et surtout la première Ligue des champions du club en 2023. C'est le sommet de son mandat avant une petite dégringolade. En difficulté la saison passée, City n'est pas revenu à son meilleur niveau cette année. En retard sur Arsenal en Premier League, les Citizens ont été sèchement sortis de la C1 par le Real Madrid.

Enzo Maresca attendu à Manchester City

L'Equipe affirment que l'emblématique technicien va s'en aller l'été prochain. La lutte pour sa succession semble intéressante sur le papier. Dans les faits, elle tourne court. Le quotidien sportif français révèle sans difficulté le futur entraîneur de Manchester City. Un échec cuisant malgré un recrutement ambitieux au mercato avec Rayan Cherki et Antoine Semenyo notamment. C'est le signe que l'aventure touche à sa fin pour Guardiola. Les médias anglais etaffirment que l'emblématique technicien va s'en aller l'été prochain. La lutte pour sa succession semble intéressante sur le papier. Dans les faits, elle tourne court. Le quotidien sportif français révèle sans difficulté le futur entraîneur de Manchester City.

Il s'agit d'Enzo Maresca. L'Italien de 46 ans est récemment passé par Chelsea. Vainqueur de la Ligue Conférence en mai 2025, il a remis les Blues en Ligue des champions. Néanmoins, il reste sur un licenciement brutal au début de l'année 2026 sur fond de dissensions avec sa direction. Maresca connaît déjà Manchester City. Il a été entraîneur des U23 et surtout adjoint de Guardiola en 2022-2023. Il avait gagné la Ligue des champions aux côtés de son mentor espagnol. Sa nomination offrira une forme de continuité sur le plan tactique et sur le plan humain pour les Citizens.