Entre Arsenal et l'OM, Flamini ne sait pas quoi acheter

À 41 ans, Mathieu Flamini a quitté le milieu de ballon rond pour une reconversion plutôt réussie. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est désormais à la tête d’une entreprise valorisée à plus de 10 milliards d’euros. Mais son envie de revenir dans le monde du football en tant que propriétaire reste d’actualité.

Considéré comme le sportif le plus riche du monde, Mathieu Flamini a souvent refusé ce statut. L’ancien international français (trois sélections) a pris sa retraite des terrains en 2019 après une saison passée du côté de Getafe. Désormais, l’ancien joueur de l’ Olympique de Marseille est devenu le patron de GFBiochemicals, une entreprise ayant pour but de favoriser une transition plus verte aux firmes pétrochimiques. Évalué à plus de 10 milliards d’euros par la presse britannique, GFBiochemicals est l’un des nouveaux mastodontes. Et à sa tête l’ancien Gunners n’a jamais caché son envie de revenir dans le monde du ballon rond.

Flamini soit l’OM, soit Arsenal

Lors d’une interview au média The Athletic en 2023, Mathieu Flamini avait évoqué l’envie de racheter un club de football. Mais pour lui le choix sera toujours entre Arsenal et l’OM. « Si l'occasion se présente au bon moment et que la discussion est constructive, si je rencontre des personnes qui partagent la même vision, le même état d'esprit et le même désir d'utiliser le football à des fins nobles, je serais ravi de m'engager. Évidemment, ces clubs (Arsenal et Marseille) occupent une place particulière dans mon cœur », explique-t-il.

Évalué à 2,6 milliards d’euros en 2025, le club d’Arsenal serait donc une idée pour l’ancien milieu de terrain. Mais le propriétaire Enos Stanley Kroenke n’est pas vendeur à l’heure actuelle. De son côté Mathieu Flamini veut encore patienter avant de se lancer dans une carrière de dirigeant. « Ne me demandez pas comment je vais m'impliquer dans le football, car je n'y ai pas réfléchi. Mais c'est certainement quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Je voudrais toujours faire partie de cette communauté », a-t-il déclaré dans le Daily Express, qui assure que l'ancien milieu de terrain étudie pour le moment les possibilités pour racheter l'un de ses anciens clubs.