ICONSPORT_150906_0376

Entre Arsenal et l'OM, Flamini ne sait pas quoi acheter

Premier League28 nov. , 9:00
parNathan Hanini
0
À 41 ans, Mathieu Flamini a quitté le milieu de ballon rond pour une reconversion plutôt réussie. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est désormais à la tête d’une entreprise valorisée à plus de 10 milliards d’euros. Mais son envie de revenir dans le monde du football en tant que propriétaire reste d’actualité.
Considéré comme le sportif le plus riche du monde, Mathieu Flamini a souvent refusé ce statut. L’ancien international français (trois sélections) a pris sa retraite des terrains en 2019 après une saison passée du côté de Getafe. Désormais, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est devenu le patron de GFBiochemicals, une entreprise ayant pour but de favoriser une transition plus verte aux firmes pétrochimiques. Évalué à plus de 10 milliards d’euros par la presse britannique, GFBiochemicals est l’un des nouveaux mastodontes. Et à sa tête l’ancien Gunners n’a jamais caché son envie de revenir dans le monde du ballon rond.

Flamini soit l’OM, soit Arsenal

Lors d’une interview au média The Athletic en 2023, Mathieu Flamini avait évoqué l’envie de racheter un club de football. Mais pour lui le choix sera toujours entre Arsenal et l’OM. « Si l'occasion se présente au bon moment et que la discussion est constructive, si je rencontre des personnes qui partagent la même vision, le même état d'esprit et le même désir d'utiliser le football à des fins nobles, je serais ravi de m'engager. Évidemment, ces clubs (Arsenal et Marseille) occupent une place particulière dans mon cœur », explique-t-il.
Évalué à 2,6 milliards d’euros en 2025, le club d’Arsenal serait donc une idée pour l’ancien milieu de terrain. Mais le propriétaire Enos Stanley Kroenke n’est pas vendeur à l’heure actuelle. De son côté Mathieu Flamini veut encore patienter avant de se lancer dans une carrière de dirigeant. « Ne me demandez pas comment je vais m'impliquer dans le football, car je n'y ai pas réfléchi. Mais c'est certainement quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Je voudrais toujours faire partie de cette communauté », a-t-il déclaré dans le Daily Express, qui assure que l'ancien milieu de terrain étudie pour le moment les possibilités pour racheter l'un de ses anciens clubs.

Lire aussi

Indice UEFA : La France est lancée, une place de gagnéeIndice UEFA : La France est lancée, une place de gagnée
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0016
OM

Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood

ICONSPORT_278257_0713
PSG

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

ICONSPORT_276930_0008
ASSE

Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE

ICONSPORT_278337_0088
OL

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Fil Info

12:20
Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood
12:00
PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique
11:40
Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE
11:20
OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer
11:00
Le taulier du PSG règle le problème Chevalier
10:40
L’Algérie continue de bouder la CAN
10:20
Ligue 1+ mise sur le Black Friday pour décoller
10:00
Le Real Madrid joue avec les nerfs de l'OL
9:48
L’OM sort un nouveau maillot, il est en or

Derniers commentaires

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Mets des triplés 😁😁 il a mit un triplé. Si DD voulait l'appeler il l'aurait fait depuis longtemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe dans les milieux français et encore...

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

A priori oui car c'est Liverpool grand d'Europe et de première League mais est ce que Luis Enrique serait tenté dy aller. Je pense qu'il préférerait allez au Barça plutôt. Ou rester a Paris

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

dans une liste de " 26" , il aura sa place car il n'a jamais posé problème et un mois c'est long ....

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Après, il ne faut rien attendre de certains supporters marseillais ...

Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

Pas faux, mais Donnarumma refusait de prolonger selon la grille de salaire du PSG. Tu ne pouvais pas détruire ton équilibre pour 1 seul homme. Donnarumma a mis plus de 2 ans à être reconnu comme le taulier du PSG, jusqu'en novembre 2024 il était discuté (remplaçant à Arsenal)...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading