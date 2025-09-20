Donnarumma a dégoûté Man Utd avec son salaire

Auteur d’un début de saison solide avec deux clean sheets en deux rencontres, Gianluigi Donnarumma a déjà convaincu les suiveurs de Manchester City. Pep Guardiola était à la recherche d’un portier solide sur la ligne. L’Espagnol a trouvé son bonheur. Mais l’Italien aurait pu signer chez l’ennemi cet été.

Après plus de 104 matchs de Ligue 1, Gianluigi Donnarumma a quitté le Paris Saint-Germain cet été à la fin du mercato. Le portier italien a été remplacé par Lucas Chevalier. Le vainqueur de la Ligue des champions a donc dû trouver une porte de sortie. Deux opportunités se sont offertes à lui. Entre Manchester City et Manchester United, l’Italien a choisi de rejoindre Pep Guardiola . Après des débuts réussis, The Telegraph dévoile ce samedi les raisons de la non venue du champion d’Europe 2021 du côté des Red Devils.

Donnarumma, c'est un ensemble de circonstances qui ont amené à son départ. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d'avant, pas du PSG actuel... Notre politique est très liée au mérite, tu gagnes plus quand tu le mérites. (…) La stabilité du club ne va pas changer en fonction d'un joueur qui veut être différent. - Luis Campos sur le départ de Donnarumma

Manchester United n’avait pas les moyens financiers

Le média britannique explique que Gianluigi Donnarumma et Manchester United ne se sont pas mis d’accord sur les exigences salariales du joueur. Outre le transfert de 35 millions d’euros, le portier italien a demandé un salaire de 17,4 millions de livres par an, soit 330 000 livres par semaine précise le Télégraph. Cela traduit un accord à plus de 130 millions de livres sur six ans. Manchester United n’avait pas les moyens selon la presse britannique. La presse ne précise pas si Donnarumma a eu les mêmes exigences avec Manchester City. Mais avec le départ d’Ederson, la formation de Pep Guardiola a libéré un gros salaire. De son côté Manchester United n’a pas réussi à se séparer d’André Onana. Le portier camerounais a simplement été prêté du côté de Trabzonspor pour la saison. De son côté, Gianluigi Donnarumma a fait son choix et le portier italien veut retrouver le goût du titre cette saison avec Pep Guardiola.