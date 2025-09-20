Donnarumma a dégoûté Man Utd avec son salaire

Donnarumma, c'est un ensemble de circonstances qui ont amené à son départ. Quand il demande un salaire au niveau du PSG d'avant, pas du PSG actuel... Notre politique est très liée au mérite, tu gagnes plus quand tu le mérites. (…) La stabilité du club ne va pas changer en fonction d'un joueur qui veut être différent.- Luis Campos sur le départ de Donnarumma
Tu es conscient que tu te contredis en 2 phrases ? L'hôpital qui se fout de la charité.
Gagner oui mais on s'efforcera de ne pas mettre une tôlée,pour l'image du championnat, parce sue si on colle un 4-0 à notre dauphin qui fait office de principal concurrent cela va tuer tout intérêt de la L1.
542 votes ? Bon, j'avoue, j'ai voté 2 fois mais la 2eme était pour vérifier s'il fallait un compte pour voter (réponse: non, ce qui explique les 540+ votes)... et ça ne change rien à un résultat qui n'est pas crédible. Au délà des sondages internet, j'ai pu constater récemment un réel engouement autour du PSG quand je suis allé faire une cousinade dans le sud: mes cousins, né dans les années 1980 sont fans de l'OM (du moins ceux qui s'intéressent au foot) tandis que leurs enfants sont... fans du PSG ! On a même organisé une projection de Chelsea-PSG pour permettre aux enfants (et aux autres) de suivre la finale de la coupe du monde des clubs (Lol... passé la mi-temps, les gamins ont préférés partir jouer dehors).
C'est évident, l'OM mangerait le Real et le PSG en temps normal c'est sûr ...
C'est alice dans le camion de la VAR
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
🇮🇹🧤 Gigi Donnarumma (26) has 2 clean sheets in his first 2 games for Manchester City! 🔝 ✅ 3-0 win vs Manchester United ✅ 2-0 win vs Napoli