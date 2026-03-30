De Zerbi arrive à Tottenham jusqu'en 2031

Les médias italiens annoncent ce lundi que Roberto De Zerbi va s'engager avec Tottenham pour un contrat de cinq ans. L'ancien coach de l'OM doit d'abord sauver la place des Spurs en Premier League.

La possible venue de Roberto De Zerbi à Tottenham s'est subitement accélérée depuis l'annonce dimanche du limogeage d'Igor Tudor, lequel quitte le club londonien après un passage aussi court que nul. Dans un premier temps, le board des Spurs pensait à l'Italien, mais pour la saison prochaine. Sauf que la situation sportive s'est brutalement dégradée après la défaite à domicile contre Nottingham Forest, Tottenham n'ayant plus qu'un point d'avance sur le premier relégable.

Ce lundi, Sky Sports Italie annonce que l'accord est désormais imminent et que sauf retournement de situation, Roberto De Zerbi va signer pour cinq ans avec Tottenham. La première mission de l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille sera de sauver la place du légendaire club anglais dans l'élite. Compte tenu des prestations récentes des Spurs, c'est loin d'être gagné pour le technicien italien.