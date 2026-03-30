De Zerbi

De Zerbi arrive à Tottenham jusqu'en 2031

Premier League30 mars , 11:40
parClaude Dautel
1
Les médias italiens annoncent ce lundi que Roberto De Zerbi va s'engager avec Tottenham pour un contrat de cinq ans. L'ancien coach de l'OM doit d'abord sauver la place des Spurs en Premier League.
La possible venue de Roberto De Zerbi à Tottenham s'est subitement accélérée depuis l'annonce dimanche du limogeage d'Igor Tudor, lequel quitte le club londonien après un passage aussi court que nul. Dans un premier temps, le board des Spurs pensait à l'Italien, mais pour la saison prochaine. Sauf que la situation sportive s'est brutalement dégradée après la défaite à domicile contre Nottingham Forest, Tottenham n'ayant plus qu'un point d'avance sur le premier relégable.
Ce lundi, Sky Sports Italie annonce que l'accord est désormais imminent et que sauf retournement de situation, Roberto De Zerbi va signer pour cinq ans avec Tottenham. La première mission de l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille sera de sauver la place du légendaire club anglais dans l'élite. Compte tenu des prestations récentes des Spurs, c'est loin d'être gagné pour le technicien italien.
1
Articles Recommandés
Rafael Leao ICONSPORT_362042_0237
PSG

PSG : Rafael Leao chamboule le mercato parisien

Franck McCourt - propriétaire de l'OM
OM

OM : Un déficit de 100ME révélé, Marseille suffoque

Cherki ICONSPORT_363158_0109
Equipe de France

EdF : Un Lyonnais avertit Cherki

Cesc Fabregas ICONSPORT_362622_0039
OL

OL : Fabregas écrase Lyon avec une offre à 50 ME

Fil Info

30 mars , 14:00
L'OL s'active pour régler un immense bug
30 mars , 13:40
PSG : Rafael Leao chamboule le mercato parisien
30 mars , 13:20
OM : Un déficit de 100ME révélé, Marseille suffoque
30 mars , 13:00
EdF : Un Lyonnais avertit Cherki
30 mars , 12:40
OL : Fabregas écrase Lyon avec une offre à 50 ME
30 mars , 12:20
L’OM après la France pour Didier Deschamps ?
30 mars , 12:00
Le PSG va acheter le Parc des Princes avant l'été !
30 mars , 11:20
Bordeaux : Finir meilleur deuxième, le rêve low-cost de Lopez
30 mars , 11:00
« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

Derniers commentaires

Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Bah tant qu'à ne pas vouloir comparer, rappeler le peu de temps de repos due à la saison dernière, ce n'est pas cohérent. La saison 2024/2025 ce n'est pas la saison 2025/2026. C'est en ce moment qu'il y a des reports, en fonction des matchs européens de mars-avril 2026. Facile de ne pas vouloir comparer quand ça ne vous sert pas. Ca ne me choque pas plus que ça les reports, mais pour tout les clubs pas que le PSG.

« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

C’est tellement vrai que les consmenteurs de Tfou lui accordent le sauvetage de Loucas sur l’action la plus chaude en première et alors que Lacrois serait plutôt Labagnère sur l’action … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

Pas d’bol pour la Rouyette, Loucas qui n’assure pas trop au Pgégé fait un assez bon match hier soir… pour un remplaçant, bien sûr 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« Ça me fait disjoncter » : les frères Hernandez privés de Mondial ?

Mais keskelle a la sardine avariée ? Va donc aider la cagnotte de ton club au lieu de bavasser … 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

EdF : Un Lyonnais avertit Cherki

Un des plus mauvais hier soir parmis les prétendants à la CdM. Son seul vrai beau geste efficace , la remise instantanée à Tutu sur le 3è… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading