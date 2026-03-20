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Condamné, Manchester City rendra deux titres à Manchesterd United et Liverpool

Premier League20 mars , 13:00
parClaude Dautel
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Les dirigeants de Manchester City savent qu'une très lourde sanction pourrait leur tomber dessus avant la fin de la saison suite à plusieurs infractions concernant les règles financières de la Premier League. Outre un retrait colossal de points, les Cityzens pourraient également perdre des titres.
Éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid, et à neuf points d'Arsenal en Premier League, Manchester City pourrait avoir un motif supplémentaire pour pleurer dans les prochains mois. Car le club anglais est sous la menace d'une lourde sanction de la part des autorités anglaises, un retrait de 60 points étant même envisagé. Si c'est le cas, il est évident que l'équipe de Pep Guardiola sera reléguée, mais l'English Football League, qui gère la D2, la D3 et la D4 refuse de voir Manchester City débarquer de force dans ses championnats au détriment d'une formation qui sportivement aura acquis sa place. Autrement dit, les Skyblues tomberont très bas, mais cela n'est pas tout. Car le média anglais Topskills Sports UK révèle que Manchester City se verra également retirer des titres acquis pendant la période durant laquelle le club a été fautif.

Manchester City risque de tout perdre pour la période allant de 2009 à 2018

Selon nos confrères, Manchester United et Liverpool devraient alors récupérer deux titres de Premier League, mais pas Arsenal qui n'est pas concerné durant cette période. Pour l'instant, tout cela est cependant à prendre au conditionnel, car malgré les 115 chefs d'accusation, la procédure contre Manchester City n'a toujours pas abouti alors que cela fait 15 mois que l'affaire a été traitée par les autorités. Mais plusieurs journalistes anglais estiment que le club qui appartient à Abu Dhabi n'échappera pas à une énorme sanction. Cependant, les avis divergent sur la nature de cette condamnation qui pourrait être financièrement colossale, mais moins impactante sportivement que certains ne le répètent depuis plusieurs mois. En attendant, Pep Guardiola reste zen, même si son départ en fin de saison semble acté.

Pep Guardiola pourrait démissionner en fin de saison

Ce vendredi, Football Insider affirme que les dirigeants de Manchester City commencent à accepter l'idée de voir l'entraîneur espagnol partir en fin de saison, même s'il a encore un contrat jusqu'en 2027. Pep Guardiola pourrait en effet démissionner de son poste, et le club acceptera cette démission. Les prochains mois risquent d'être agités du côté de l'Etihad Stadium.
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Derniers commentaires

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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

L'OL contraint de payer 54ME pour un accord honteux

il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

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A bon quand on est bien entourré , on est bon , quand on se retrouve tout seul on est mauvais Un peu comme un coureur cycliste quand il est lâché a 2 kms derrière les autres et ne peut revenir c'est un nul mais quand il se fait emmener par son équipe sans donner un coup de pédale c'est un champion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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