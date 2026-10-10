Cole Palmer prolonge à Chelsea jusqu’en 2034

Et ce type voudrait être en EDF............pour les simulations, les provocations , mais surement mais pas pour le jeu qu'il fourni, il est dépassé et trop vieux
Zt ca vouda=r
Dailleurs, Il se pourrait bien que Ousmane Dembélé ne soit pas convoqué en novembre par Zinedine Zidane.
Bla... bla... bla...
Marseille est mort, Bordeaux est, Nïmes est mort, Nantes est à l' agonie, Lyon est pas très bien a qui le tour , perso je m''en fout il y aura toujours 18 clubs en L1
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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A statement of intent. ✍️🥶