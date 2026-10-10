Cole Palmer prolonge à Chelsea jusqu’en 2034

Cole Palmer prolonge à Chelsea jusqu’en 2034

Premier League
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Ancien joueur prometteur de Manchester City, Cole Palmer va rester le visage offensif de Chelsea pour de longues années. L’international anglais a trouvé un accord pour améliorer son salaire et s’engager jusqu’en 2034 avec les Blues. Cela répond aussi aux interrogations sur son avenir, alors qu’un départ avait été un temps envisagé cet été.
Articles Recommandés
Lol Et Lom Peuvent Loublier Latletico Met Le Paquet
Mercato

L'OL et l’OM peuvent l’oublier, l'Atlético met le paquet

Psg Godts Ne Craint Personne Luis Enrique A Un Probleme
PSG

PSG : Godts ne craint personne, Luis Enrique a un problème

Ol Tolisso Nest Plus Le Meme Lalerte Est Lancee
OL

OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée

Om Le Club Est Mort Les Deux Coupables Demasques
OM

OM : Le club est mort, les deux coupables démasqués

Fil Info

L'OL et l’OM peuvent l’oublier, l'Atlético met le paquet
PSG : Godts ne craint personne, Luis Enrique a un problème
OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée
OM : Le club est mort, les deux coupables démasqués
Arsenal - Leeds : les compos (13h30 sur Canal+)
EdF : Zidane prépare une grosse surprise pour novembre
Le PSG privé de deux cadres contre Le Mans
Rodolphe Saadé ne mise pas sur l'OM, la LFP sort le champagne
TV : PSG - Le Mans, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée

Et ce type voudrait être en EDF............pour les simulations, les provocations , mais surement mais pas pour le jeu qu'il fourni, il est dépassé et trop vieux

OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée

Zt ca vouda=r

EdF : Zidane prépare une grosse surprise pour novembre

Dailleurs, Il se pourrait bien que Ousmane Dembélé ne soit pas convoqué en novembre par Zinedine Zidane.

OL : Tolisso n'est plus le même, l'alerte est lancée

Bla... bla... bla...

OM : Le club est mort, les deux coupables démasqués

Marseille est mort, Bordeaux est, Nïmes est mort, Nantes est à l' agonie, Lyon est pas très bien a qui le tour , perso je m''en fout il y aura toujours 18 clubs en L1

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Lens logo
Lens
7621311101
8Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
9Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
10Le Mans logo
Le Mans
65131990
11Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
12Brest logo
Brest
5512278-1
13Lorient logo
Lorient
5512256-1
14Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
15Nice logo
Nice
5512236-3
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading