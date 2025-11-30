Cherki pour 40 ME, City remercie l'OL du cadeau

Ce samedi, Manchester City a retrouvé le goût de la victoire en Premier League face à Leeds (3-2). Entrée en jeu, Rayan Cherki a pu distribuer sa troisième passe décisive de sa saison. L’international français a reçu les éloges de Bernardo Silva.

Battu cette semaine par Leverkusen en Ligue des champions (2-0) et le week-end dernier en Premier League par Newcastle (2-1), Manchester City s’est relancé ce samedi à la maison face à Leeds. Arrivé cet été en provenance de l’ Olympique Lyonnais pour 36,5 millions d’euros, Rayan Cherki continue de convaincre ses coéquipiers. Le talent de l’international français est indéniable. Avant le match de Premier League ce samedi, c’est au tour de Bernardo Silva de couvrir d’éloges le joueur de 22 ans.

Bernardo Silva est fou de Cherki

De passage devant la presse, le Portugais s’est permis une comparaison avec une légende de Manchester City, Kevin de Bruyne. « Cherki, c’est un joueur différent. Au niveau de la création, c’est un joueur un peu plus comme Kevin De Bruyne, parce que c’est un joueur qui peut trouver des passes que 99% des joueurs ne trouvent pas, » déclare le Portugais avant de poursuivre avec un aspect sur lequel il doit travailler. « Il a beaucoup de personnalité. Tu n’as pas besoin de lui donner de la confiance, il l’a déjà. Après, bien sûr, tu as besoin de lui donner un peu d’énergie au niveau défensif, afin qu’il soit un peu plus agressif, mais c’est un joueur qui doit jouer libre. Tu n’as pas besoin de lui donner beaucoup d’informations sur le plan offensif, » conclut-il.

Entré en jeu à 15 minutes du terme, Rayan Cherki s’est montré inspiré avec une nouvelle passe décisive. La troisième en Premier League depuis son arrivée. L’ancien lyonnais fait l’unanimité au sein de l’effectif des Citizens. Désormais, Cherki doit finaliser son adaptation à la Premier League pour faire exploser son talent.