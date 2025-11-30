ICONSPORT_278174_0137

Cherki pour 40 ME, City remercie l'OL du cadeau

Premier League30 nov. , 17:00
parNathan Hanini
Ce samedi, Manchester City a retrouvé le goût de la victoire en Premier League face à Leeds (3-2). Entrée en jeu, Rayan Cherki a pu distribuer sa troisième passe décisive de sa saison. L’international français a reçu les éloges de Bernardo Silva.
Battu cette semaine par Leverkusen en Ligue des champions (2-0) et le week-end dernier en Premier League par Newcastle (2-1), Manchester City s’est relancé ce samedi à la maison face à Leeds. Arrivé cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 36,5 millions d’euros, Rayan Cherki continue de convaincre ses coéquipiers. Le talent de l’international français est indéniable. Avant le match de Premier League ce samedi, c’est au tour de Bernardo Silva de couvrir d’éloges le joueur de 22 ans.

Bernardo Silva est fou de Cherki

De passage devant la presse, le Portugais s’est permis une comparaison avec une légende de Manchester City, Kevin de Bruyne. « Cherki, c’est un joueur différent. Au niveau de la création, c’est un joueur un peu plus comme Kevin De Bruyne, parce que c’est un joueur qui peut trouver des passes que 99% des joueurs ne trouvent pas, » déclare le Portugais avant de poursuivre avec un aspect sur lequel il doit travailler. « Il a beaucoup de personnalité. Tu n’as pas besoin de lui donner de la confiance, il l’a déjà. Après, bien sûr, tu as besoin de lui donner un peu d’énergie au niveau défensif, afin qu’il soit un peu plus agressif, mais c’est un joueur qui doit jouer libre. Tu n’as pas besoin de lui donner beaucoup d’informations sur le plan offensif, » conclut-il.
Entré en jeu à 15 minutes du terme, Rayan Cherki s’est montré inspiré avec une nouvelle passe décisive. La troisième en Premier League depuis son arrivée. L’ancien lyonnais fait l’unanimité au sein de l’effectif des Citizens. Désormais, Cherki doit finaliser son adaptation à la Premier League pour faire exploser son talent.
M. Cherki

M. Cherki

FranceFrance Âge 22 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs8
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3014932271215
2
O. Marseille
2914923351421
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221471625196
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
171445520191
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Brest
16144461924-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14133551320-7
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
914239820-12

