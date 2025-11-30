Cherki pour 40 ME, City remercie l'OL du cadeau

Presque logique, quand tu joue une équipe qui doit rencontrer 4 "grosses" équipes en 5 matchs il y a danger (Strasbourg, Monaco, Rennes, Auxerre et Lyon) Tout comme Lorient (Nice, OL, Strasbourg, Metz et Monaco) Un gros tombera pourvu que ce ne soit pas nous
Il est beau ton blaze.. et tu te dis supporter du PSG....sacré tocard !.
Parce que L OM joue tout les 3 jours, il faut faire tourner
Sérieusement , même avec un "petit" salaire venir 2 ans à l'OL et prendre en main les jeunes AC du club serait un sacré challenge. Pour ça il faudrait qu'il n'ait pas de grosse proposition d'un autre club L'argent , quand on en a déjà, ne fait pas tout
Bye beraldo et on prend tati de nantes a sa place
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
