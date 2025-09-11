Chelsea attaqué 74 fois, l'Angleterre en veut à Abramovich

Chelsea a changé de propriétaire en 2022 avec l'arrivée de Todd Boehly en lieu et place de Roman Abramovich. Un Roman Abramovich qui continue néanmoins de faire parler de lui en Angleterre.

Chelsea a beaucoup fait parler ces derniers mois pour ses dépenses folles sur le marché des transferts. Cela coïncide notamment avec l'arrivée de Todd Boehly, qui n'a pas hésité à sortir le portefeuille pour tenter de renforcer l'effectif des Blues. Déjà, avant l'arrivée de l'Américain, Roman Abramovich avait lui-aussi dépensé sans compter. Et cela pourrait bien finir par se retourner contre les pensionnaires de Stamford Bridge. Ces dernières heures, la Fédération Anglaise a en effet indiqué qu'elle portait 74 accusations contre Chelsea pour des violations présumées des règles de l'ère de propriété d'Abramovich concernant les réglementations sur les agents et les investissements de tiers dans les joueurs. Pas de quoi faire paniquer Chelsea plus que cela.

Chelsea ne panique pas mais...

Le club londonien n'a pas tardé à réagir via un communiqué dans lequel il indique avoir tout fait pour faire preuve de transparence auprès des instances : « Le Chelsea FC est heureux de confirmer que son engagement avec la FA concernant les questions qui ont été signalées par le club lui-même arrive désormais à son terme. Le groupe de propriétaires du club a finalisé son acquisition le 30 mai 2022. Au cours d'un processus de due diligence approfondi avant la finalisation de l'acquisition, le groupe de propriétaires a pris connaissance de rapports financiers potentiellement incomplets concernant des transactions historiques et d'autres violations potentielles des règles de la FA.

Immédiatement après la finalisation de l'acquisition, le club a signalé ces problèmes à tous les régulateurs concernés, y compris la FA. Le Club a fait preuve d'une transparence sans précédent tout au long de cette procédure, notamment en donnant un accès complet à ses dossiers et à ses données historiques. Nous poursuivrons notre collaboration avec la FA afin de conclure cette affaire au plus vite. Nous tenons à exprimer notre gratitude à la FA pour son engagement auprès du Club dans cette affaire complexe, qui porte sur des événements survenus il y a plus de dix ans ».

A noter que Chelsea a jusqu'au 19 septembre prochain pour répondre à la FA. Auquel cas des sanctions importantes seront prises à l'encontre des Blues...