Cet entraineur français qui bluffe l’Angleterre

Régis Le Bris entend bien prouver que les clubs promus en Premier League ne sont pas voués à redescendre automatiquement la saison suivante. Le manager français réussit ses premiers pas avec Sunderland.

Ces dernières années, les managers français qui se font leur place à l’étranger sont très peu nombreux. Patrick Vieira est présent du côté de la Genoa, Rudi Garcia a pris les commandes de la Belgique, Julien Stéphan s’installe doucement chez les Queens Park Rangers, tout comme Valérien Ismaël à Blackburn. Pour le reste, il faut ensuite aller chercher du côté des championnats plus exotiques du Golfe pour retrouver Sabri Lamouchi ou Christophe Galtier.

Le temps où les grands d’Europe comme la Juventus (Didier Deschamps), le Real Madrid (Zinedine Zidane) et Arsenal (Arsène Wenger) étaient dirigés par des Français parait bien loin. Mais il y a un homme qui se fait en tout cas doucement son nom en Premier League . Il s’agit de Régis LeBris. A 49 ans, l’ancien coach du FC Lorient mène bien sa barque avec Sunderland, confortablement installé à la 7e place après 8 journées.

De quoi forcer l’admiration d’Enzo Maresca, l’entraineur de Chelsea, qui a affirmé qu’il suit les performance des Black Cats depuis quelques temps déjà. « J’ai passé une saison avec Leicester en Championship et j’ai adoré le Championship. Même si nous jouons en Premier League ou en Ligue des champions, je regarde toujours le Championship, donc je regarde Sunderland depuis la saison dernière, lorsque le nouveau manager est arrivé. Ils sont très bons, pas seulement cette saison, mais aussi la saison dernière. Ils jouent bien au football. Ils sont plutôt costauds, physiquement forts. J’aime beaucoup leur façon de faire », a livré l’entraineur italien des Blues, qui sera bien évidemment le prochain adversaire de Sunderland.

Il faut dire que, malgré des recrutements bien différents, les deux équipes sont à égalité de points à la poursuite des premiers. Car derrière Arsenal, la formation qui négociera le mieux les matchs du week-end prochain peut tout simplement aller chercher la deuxième place.