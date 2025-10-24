ICONSPORT_272737_0151

Cet entraineur français qui bluffe l’Angleterre

Premier League24 oct. , 22:30
parGuillaume Conte
Régis Le Bris entend bien prouver que les clubs promus en Premier League ne sont pas voués à redescendre automatiquement la saison suivante. Le manager français réussit ses premiers pas avec Sunderland. 
Ces dernières années, les managers français qui se font leur place à l’étranger sont très peu nombreux. Patrick Vieira est présent du côté de la Genoa, Rudi Garcia a pris les commandes de la Belgique, Julien Stéphan s’installe doucement chez les Queens Park Rangers, tout comme Valérien Ismaël à Blackburn. Pour le reste, il faut ensuite aller chercher du côté des championnats plus exotiques du Golfe pour retrouver Sabri Lamouchi ou Christophe Galtier. 
Le temps où les grands d’Europe comme la Juventus (Didier Deschamps), le Real Madrid (Zinedine Zidane) et Arsenal (Arsène Wenger) étaient dirigés par des Français parait bien loin. Mais il y a un homme qui se fait en tout cas doucement son nom en Premier League. Il s’agit de Régis LeBris. A 49 ans, l’ancien coach du FC Lorient mène bien sa barque avec Sunderland, confortablement installé à la 7e place après 8 journées. 
De quoi forcer l’admiration d’Enzo Maresca, l’entraineur de Chelsea, qui a affirmé qu’il suit les performance des Black Cats depuis quelques temps déjà. « J’ai passé une saison avec Leicester en Championship et j’ai adoré le Championship. Même si nous jouons en Premier League ou en Ligue des champions, je regarde toujours le Championship, donc je regarde Sunderland depuis la saison dernière, lorsque le nouveau manager est arrivé. Ils sont très bons, pas seulement cette saison, mais aussi la saison dernière. Ils jouent bien au football. Ils sont plutôt costauds, physiquement forts. J’aime beaucoup leur façon de faire », a livré l’entraineur italien des Blues, qui sera bien évidemment le prochain adversaire de Sunderland. 
Il faut dire que, malgré des recrutements bien différents, les deux équipes sont à égalité de points à la poursuite des premiers. Car derrière Arsenal, la formation qui négociera le mieux les matchs du week-end prochain peut tout simplement aller chercher la deuxième place. 
Derniers commentaires

Catastrophique en Europe, Nice se permet de chambrer

17 matchs sans victoire pour Lille.

Le Qatar fixe le prix du PSG, c’est gigantesque

ça comprend les politiques, le president de la Fifa, des villas, tous frais payés. et un club de foot pour faire joli.

OM : « Vous n’êtes pas mes dirigeants », De Zerbi se lâche

Un Parisien quand il parle de foot, c est qu il parle de l OM RIRES

OM : Lens a un compte à régler avec De Zerbi

c est qui Pierre Sage?

Catastrophique en Europe, Nice se permet de chambrer

Et le record dans ce domaine est détenu par le Losc

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

