Arsenal - Manchester United : Les compositions (17h30 sur Canal+)

Premier League25 janv. , 16:18
parHadrien Rivayrand
La composition de Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Saka, Jesus, Trossard
La composition de Manchester United : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Casemiro, Mainoo ; Amad, Fernandes, Dorgu ; Mbeumo
