Arsenal - Leeds : les compos (13h30 sur Canal+)

OL : Le but de Merah fait vomir Daniel Riolo

Bof, je regardais Cazé tv, la chaine bérsilienne qui est donc neutre, et ils ont relevé de nombreuses erreurs de l'arbitres, dont un jaune a-organé piur un coup de coude dans le visage qui a été complètement oublié. Et sur les deux pénos potentiels en faveur de l'OL, dans les 10 dernières mn, on aurait mérité d'en avoir au moins un de sifflé. Si ces actions avaient eu lieu en dehors de la surface, l'arbitre aurait sifflé un CF. Là, rien. Un joueur peut ceinturer un autre (Nakamura) jusqu'à le faire tomber et l'empêcher de jouer une action de but, et il y a rien. Openda a quitté Lens en béquilles, mais ça ne semble pas assez pour Riolo !