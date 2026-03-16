Arsenal a donné naissance à un monstre de 16 ans

Donc on récapitule...depuis août le Real voudrait : Pacho Hakimi Mendes Vitinha Neves Doué Maintenant Mayulu... 😂😂😂
Une belle petite remontada demain soir. Ça va être génial ! 🤣
Étant donné quil a jamais fait quoi que ce soit pour éradiquer la chose dans son stade alors je dirais oui !!
Je doute qu'un joueur comme lui... irait se faire chier dans un club aussi instable que l'OM. Mdr
Lol et payan va empêcher les électeurs de delogu de voter pour lui? Ceux de vassal ne voteront pas tous FN aussi..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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