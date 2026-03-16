Arsenal a donné naissance à un monstre de 16 ans

Arsenal s’en est remis à sa jeune pépite ce samedi en Premier League. Face à Everton, le jeune Max Dowman (16 ans) est entré dans l’histoire de la Premier League. Le jeune buteur a reçu les louanges de ses coéquipiers notamment William Saliba.

Une victoire dessinée dans les derniers instants de la rencontre et Arsenal a creusé l’écart au sommet de la Premier League. Les Gunners se rapprochent du titre après cette victoire ce samedi face à Everton (2-0) et le faux pas de Manchester City à West Ham. Désormais les hommes de Mikel Arteta comptent neuf points d’avance sur leur dauphin à sept journées de la fin. À noter que Manchester City compte un match de retard en championnat. Et si Mikel Arteta a bien dormi cette nuit, c’est notamment grâce à Max Dowman. Le jeune prodige est entré en jeu pour parachever la rencontre face à Everton et devenir le plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League.

Saliba est fou de Dowman

Après la victoire, Max Dowman a reçu les louanges de ses coéquipiers notamment de William Saliba. « Pour être honnête, marquer un but pour un joueur qui n’a que 16 ans, qui joue comme ça, qui entre sur le terrain et qui peut changer le cours du match, c’est incroyable, » souligne le Français. Même son de cloche pour Viktor Gyökeres. Le Suédois buteur ce samedi a également félicité la jeune pousse : « Et puis, voir Max marquer ce but juste après, c'était presque encore mieux. C'est un type formidable en dehors du terrain, et sur le terrain, on voit comment il joue, il est brillant. Le voir marquer un but comme ça aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment génial, » explique-t-il.

Les cadres du vestiaire d’Arsenal ont déjà adoubé la pépite qui a soulagé l’ensemble des supporters des Gunners face à Everton, avec un centre décisif sur le premier but également. De son côté, Saliba a permis à Arsenal d'enchaîner un nouveau clean sheet cette saison. Avec seulement 22 buts encaissés cette saison, le club londonien possède la meilleure défense de Premier League.