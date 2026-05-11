Arsenal : 44 visionnages de la VAR, West Ham exige des explications

Sergio et dijaya les 2 plus gros frustrés du site
^mec arrte de dire equipe b deja c'etait pas la B et de plus tu suivrais un min la l1 ils ont fait tourner toute la saison et du coup lyon jouer avec la B ou la C ?encore une fois tu montre que tu es pas objectif footix
il n y as pas que le prix du bourricot a 600 milles par mois il y as aussi le prix des bourricots qui von venir jouer si le bourricot a 600 milles veux des bourricos a 500 milles par mosi que le le propriètaire dit non sa serviras a rie"n d avoir un entraineurs de bouricots a 600 milles
galette non et rosienor il a déjà refuser il y as plus de 15 jours il ne veux pas venir a Marseille
le foufou du sud
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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I can see at least 3 fouls in this picture but VAR only looks at the keeper and ignores the rest.