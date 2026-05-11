Arsenal : 44 visionnages de la VAR, West Ham exige des explications

Chris Kavanagh, arbitre du match West Ham-Arsenal, aura joué un rôle probablement décisif dans la course au titre en Premier League, mais également dans la bataille pour éviter la relégation. En refusant le but égalisateur des Hammers, il a suscité de l'indignation.

Il aura fallu près de 3 minutes (2 minutes 35 précisément), pour qu'après l'appel de la VAR, Chris Kavanagh décide finalement d'annuler le but égalisateur de Callum Wilson suite à une faute sur le gardien de but des Gunners dans la fin du temps additionnel. Une décision qui a fait la joie des supporters d'Arsenal, mais a provoqué la fureur des fans de West Ham, lesquels savaient que cette défaite pouvait signifier la relégation de leur club. Au lendemain de cette décision controversée qui fait du bruit en Angleterre, les médias anglais annoncent que West Ham va saisir sans traîner le PGMO (Professional Game Match Officials) pour obtenir des explications sur cette séquence. Car les Hammers estiment que l'arbitre a mis tellement de temps à trancher, alors que la séquence a été visionnée 44 fois par les arbitres de la VAR au total, et 11 fois par l'arbitre de terrain, que cela confirme que la faute n'a jamais été évidente.



West Ham réclame un penalty

Et West Ham pense que sur les images de la VAR, on voit trois fautes de la part des joueurs d'Arsenal, lesquelles auraient même pu justifier un penalty. Bien évidemment, le club londonien est bien conscient que cela ne changera pas le résultat final de ce derby perfu face à Arsenal. Cependant, il souhaite tout de même comprendre quelles étaient les motivations exactes de l'arbitre et de ses collègues chargés de la vidéo pour décider, après des dizaines de visionnages, qu'il y avait bien faute sur le gardien de but des Gunners. Et d'ici là, si Tottenham bat Leeds ce lundi soir, West Ham risque même d'être déjà au bord du précipice quand la réponse leur parviendra. A Manchester City, certains ironisent aussi sur le coup de pouce donné par l'arbitre à Arsenal, alors que le club entraîné par Mikel Arteta aurait de nouveau été à la merci des Cityzens si le but égalisateur avait été accordé.