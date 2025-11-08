Ang : Une légende de Liverpool virée à Man City

c'est un dieu au portugal, peut importe ce qu'il dit, il l'aimerons toujours, et considererons qu'il n'a pas completement tort
Mbappé est juste le meilleur joueur Français.
Faut dire aussi que c est un week-end prolongé pas mal de gens sont pas là pour le week-end
Quand une chèvre répond a un âne !
Oui, il est complètement a l'Ouest !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
