Ang : Une légende de Liverpool virée à Man City

Premier League08 nov. , 9:40
parMehdi Lunay
Ce dimanche, Manchester City et Liverpool se retrouvent en Premier League. Un choc tendu car la rivalité entre les deux clubs s'est nettement accentuée depuis plusieurs années. Dernier épisode en date mercredi soir avec Jamie Carragher dans le mauvais rôle.
Plus besoin de Manchester United pour vivre des chocs tendus du côté de Manchester City et de Liverpool. En difficulté depuis plusieurs années, les Red Devils ne luttent plus pour le titre en Premier League. Leur derby contre les Citizens et leur confrontation historique contre les Reds n'ont plus vraiment la même saveur. Toutefois, Manchester City est devenu le nouveau concurrent direct de Liverpool et vise-versa. Les deux formations ont offert des batailles épiques pour le titre depuis 2019. Plus que jamais, leurs matchs sont attendus et ce sera encore le cas dimanche à 17h30.

Carragher refoulé de l'Etihad Stadium

Mercredi soir, cette tension nouvelle s'est manifestée dans un épisode surprenant. Ancien défenseur des Reds, Jamie Carragher voulait assister au match de Ligue des champions des Citizens contre Dortmund. Mais, il ne voulait pas une simple place en tribune officielle. Carragher comptait s'installer dans le parcage allemand comme il l'avait fait en 2024 lors de la demi-finale Dortmund-PSG en C1. Une initiative qui n'a pas plu à la sécurité. Selon les informations du Daily Mail, le consultant de CBS Sports a été refoulé à l'entrée de l'Etihad Stadium. 
Les autorités ne voulaient pas le voir aux côtés des supporters du BVB pour éviter tout trouble à l'ordre public. Jamie Carragher n'a toutefois pas été livré à lui-même dans les rues mancuniennes. Il a été autorisé à suivre le match au sein de la zone média dédiée à son employeur américain CBS Sports. L'ancien défenseur n'en a pas fini avec l'enceinte des Citizens. Dimanche, il sera de nouveau dans les gradins pour couvrir le choc Manchester City-Liverpool pour Sky Sports cette fois-ci. Pas sûr qu'il tente de rejoindre le parcage de son ancien club...

Premier League

09 novembre 2025 à 17:30
Manchester City
17:30
Liverpool
Derniers commentaires

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

c'est un dieu au portugal, peut importe ce qu'il dit, il l'aimerons toujours, et considererons qu'il n'a pas completement tort

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Mbappé est juste le meilleur joueur Français.

Pas de guichets fermés à OL-PSG, le club prend la parole

Faut dire aussi que c est un week-end prolongé pas mal de gens sont pas là pour le week-end

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Quand une chèvre répond a un âne !

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

Oui, il est complètement a l'Ouest !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

