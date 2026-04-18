Ang : Man Utd joue un sale tour à Chelsea

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

"Très honnêtement, sur ce qu’on voit, sur la qualité de l’effectif, sur les joueurs leaders, sur le dossier de la défense qui a été géré parfaitement, et si devant Greenwood arrive à garder la régularité, faire les efforts qu’il faut pour l’équipe (ils tiennent un vrai grand joueur), ils ont les moyens de lutter longtemps avec le PSG pour le titre », assure Daniel Riolo sur RMC Tu peux vérifier c'est pas un fake, c'est du Ri(g) olo dans le texte. Ce mec dit tout et son inverse.