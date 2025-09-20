ICONSPORT_271276_0029

Ang : Man Utd bat Chelsea et se rassure

Premier League20 sept. , 20:45
parClaude Dautel
5e journée de Premier League
Old Trafford
Manchester United bat Chelsea : 2 à 1
Buts : Fernandes (14e), Casemiro (37e) pour Man Utd; Chalobah (80e) pour Chelsea
Expulsions : Sanchez (Chelsea) à la 5e; Casemiro (Man Utd) à la 45e+5
Loading