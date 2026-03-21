ICONSPORT_362484_0008

Ang : Liverpool tombe à Brighton

Premier League21 mars , 15:44
parClaude Dautel
0
A la lutte pour essayer de revenir vers le podium de Premier League, Liverpool s'est incliné ce samedi à Brighton (2-1). Une défaite qui pourrait faire les affaires de Chelsea, qui se déplace à Everton, et de Brentford qui jouera à Leeds. A noter qu'Hugo Ekitike est sorti sur blessure après quelques minutes de jeu. Pour le futur adversaire du PSG en Ligue des champions, les choses se compliquent sérieusement.
CalendrierRésultats
Tout afficher
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

Toulouse - Lorient : Les compos (17h sur Ligue 1+)

ICONSPORT_362461_0064
Ligue 2

L2 : Troyes continue son sans-faute

ICONSPORT_281668_0150
Equipe de France

Konaté victime d'insultes racistes, la FFF se fâche

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 28e journée

Fil Info

21 mars , 16:05
Toulouse - Lorient : Les compos (17h sur Ligue 1+)
21 mars , 16:01
L2 : Troyes continue son sans-faute
21 mars , 16:00
Konaté victime d'insultes racistes, la FFF se fâche
21 mars , 15:58
L2 : Programme TV et résultats de la 28e journée
21 mars , 15:30
Caen : 25% des abonnés ne viennent plus au stade
21 mars , 15:00
70 ME pour un ancien de l'OL, le Bayern le laisse aux Anglais
21 mars , 14:36
Liverpool : En larmes, Ekitike sort sur blessure
21 mars , 14:00
Nantes bientôt en Ligue 2, les joueurs rigolent bien

Derniers commentaires

Liverpool : En larmes, Ekitike sort sur blessure

Oui c'est pour ca qu'il pleure...abruti

Le PSG se déplace à Nice avec trois absences majeures

Très gros match piège. J'espère qu'on prendra 1 pt quand même

PSG : Safonov menacé à cause d'un sale but

Faut arrêter de mettre la pression sur les 2 gardiens. Enrique a fait un choix du moment mais rien ne dit que ça ne puisse pas changer très vite… ( blessures, 2-3 contres performances. Je pense que Safonov a l’avantage d’être plus rassurant pour ses coéquipiers, il est plus ancien, connaît bien le groupe, Chevalier doit gérer la transition, LOSC-PSG, le montant de son transfert, une nouvelle vie dans la capitale, ses nouveaux partenaires. Il paraît que Lucas est un crack, plus qu’à voir s’il arrive à s’éclater au club. On parle de Donnaruma mais réellement c 6 mois très bons, tout le reste plus que moyen.

OM : Un scandale Mason Greenwood en Angleterre

Ah la orde se déchaîne, mais que dire des politiciens, les animateurs TV…etc, pédo, drogues, qu’ils mutent ailleurs des qu’un scandale éclate. Pour être jugé faut avoir le Q propre..

Liverpool : En larmes, Ekitike sort sur blessure

Pas du tt rien de grave juste 1 béquille

CalendrierRésultats

Loading