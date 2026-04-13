Ang : Leeds signe un vrai exploit à Manchester United

Dans la course au maintien, le club de Leeds a frappé un grand coup ce lundi soir en s'imposant 2 à 1 à Old Trafford contre une formation de Manchester United qui pouvait presque s'assurer de son ticket pour la prochaine Ligue des champions.

A noter que les Red Devils ont joué à dix dès la 56e minute, Lisandro Martinez étant expulsé pour avoir tiré les cheveux d'un joueur de Leeds. Au classement de la Premier League, Manchester United reste quatrième à égalité de points avec Aston Villa, tandis que Leeds remonte à la 15e place avec désormais six points d'avance sur Tottenham, premier relégable.