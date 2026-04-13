Manchester United - Leeds, 13 avril 2026
Manchester United - Leeds, 13 avril 2026

Ang : Leeds signe un vrai exploit à Manchester United

Premier League13 avr. , 23:00
parClaude Dautel
0
Dans la course au maintien, le club de Leeds a frappé un grand coup ce lundi soir en s'imposant 2 à 1 à Old Trafford contre une formation de Manchester United qui pouvait presque s'assurer de son ticket pour la prochaine Ligue des champions.
A noter que les Red Devils ont joué à dix dès la 56e minute, Lisandro Martinez étant expulsé pour avoir tiré les cheveux d'un joueur de Leeds. Au classement de la Premier League, Manchester United reste quatrième à égalité de points avec Aston Villa, tandis que Leeds remonte à la 15e place avec désormais six points d'avance sur Tottenham, premier relégable.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
70322174622438
2
M. City
64311975632835
3
M. United
553215107574512
4
Aston Villa
5532167943385
5
Liverpool
523215710524210
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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