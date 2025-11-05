Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable

Promu en Premier League, Sunderland est actuellement dans le top 4. Une réussite exceptionnelle due aux nombreux français du club, sur le terrain comme sur le banc avec l'entraîneur Régis Le Bris. La réussite de l'ancien coach de Lorient n'étonne pourtant pas sa direction.

Au milieu des Arsenal, Manchester City et Liverpool, Sunderland fait sensation. Quatrièmes de Premier League derrière les trois géants anglais, les Black Cats sont pourtant promus. Ils n'avaient plus joué à ce niveau depuis 2017. Sur le terrain, cette réussite n'étonne pas les observateurs. Sunderland propose l'un des jeux les plus aboutis du championnat avec un effectif très équilibré. Les expérimentés Xhaka et Reinildo encadrent les jeunes talents souvent français : Talbi, Isidor, Le Fée entre autres.

Le Bris a choqué son patron à Lorient

La patte tricolore est surtout posée par l'entraîneur Régis Le Bris. L'ancien entraîneur de Lorient mène avec brio le projet du club anglais démarré en Championship. Pour sa première année, il a arraché la montée en play-offs. Désormais, son équipe est crainte par tous les cadors de Premier League. Une réussite qui tranche avec la fin de son parcours chez les Merlus marquée par la relégation en Ligue 2 en 2024. Pourtant, Le Bris avait déjà l'étoffe pour le poste à l'époque selon le propriétaire de Sunderland Kyril Louis-Dreyfus, fils de l'ancien propriétaire de l'OM.

« Honnêtement, je pense que plusieurs facteurs nous ont permis de prendre cette décision en toute confiance. Régis sortait d'une période très décevante à Lorient, où il a été relégué avec l'équipe. Son choix a donc surpris, mais pour nous, les deux qualités essentielles étaient le calme – et je suis sûr que vous le ressentez à chaque fois que vous lui parlez, ce qui est primordial dans un club comme le nôtre, où les hauts et les bas sont fréquents – et la méticulosité dont il fait preuve au quotidien. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Lorsqu'il nous a présenté sa méthode de travail, nous avons été très impressionnés. Son humilité et son calme nous ont convaincus que ce serait une excellente association, et pour l'instant, tout se passe bien », a t-il confié à Sky Sports.

De quoi confirmer que la Ligue 1 ne méritait pas son surnom de Ligue des talents que pour ses joueurs...