ICONSPORT_276077_0073

Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable

Premier League05 nov. , 21:00
parMehdi Lunay
0
Promu en Premier League, Sunderland est actuellement dans le top 4. Une réussite exceptionnelle due aux nombreux français du club, sur le terrain comme sur le banc avec l'entraîneur Régis Le Bris. La réussite de l'ancien coach de Lorient n'étonne pourtant pas sa direction.
Au milieu des Arsenal, Manchester City et Liverpool, Sunderland fait sensation. Quatrièmes de Premier League derrière les trois géants anglais, les Black Cats sont pourtant promus. Ils n'avaient plus joué à ce niveau depuis 2017. Sur le terrain, cette réussite n'étonne pas les observateurs. Sunderland propose l'un des jeux les plus aboutis du championnat avec un effectif très équilibré. Les expérimentés Xhaka et Reinildo encadrent les jeunes talents souvent français : Talbi, Isidor, Le Fée entre autres.

Le Bris a choqué son patron à Lorient

La patte tricolore est surtout posée par l'entraîneur Régis Le Bris. L'ancien entraîneur de Lorient mène avec brio le projet du club anglais démarré en Championship. Pour sa première année, il a arraché la montée en play-offs. Désormais, son équipe est crainte par tous les cadors de Premier League. Une réussite qui tranche avec la fin de son parcours chez les Merlus marquée par la relégation en Ligue 2 en 2024. Pourtant, Le Bris avait déjà l'étoffe pour le poste à l'époque selon le propriétaire de Sunderland Kyril Louis-Dreyfus, fils de l'ancien propriétaire de l'OM.
« Honnêtement, je pense que plusieurs facteurs nous ont permis de prendre cette décision en toute confiance. Régis sortait d'une période très décevante à Lorient, où il a été relégué avec l'équipe. Son choix a donc surpris, mais pour nous, les deux qualités essentielles étaient le calme – et je suis sûr que vous le ressentez à chaque fois que vous lui parlez, ce qui est primordial dans un club comme le nôtre, où les hauts et les bas sont fréquents – et la méticulosité dont il fait preuve au quotidien. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Lorsqu'il nous a présenté sa méthode de travail, nous avons été très impressionnés. Son humilité et son calme nous ont convaincus que ce serait une excellente association, et pour l'instant, tout se passe bien », a t-il confié à Sky Sports.
De quoi confirmer que la Ligue 1 ne méritait pas son surnom de Ligue des talents que pour ses joueurs...
0
Articles Recommandés
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_273859_0035
OL

L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart

ICONSPORT_276044_0008
OM

L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato

Fil Info

20:39
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
20:30
L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart
20:00
L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato
19:53
OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)
19:40
L2 : L'ASSE privée du titre dès samedi soir ?
19:29
Betis-OL : Lyon sans Tolisso ni Mangala
19:20
PSG : Achraf Hakimi sort du silence
19:00
L'OM en larmes, le PSG fonce sur Sidiki Cherif

Derniers commentaires

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Roulis , c’est vraiment le best en France …👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Ils sont tellement faibles les ritals qu’on ne voit pas comment les Sardines ne gagneraient pas ce match…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Victoire obligatoire pour les Sardines, sinon cata directe 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

La meilleure équipe qu'on puisse aligner ce soir. En espérant aucun blessé au terme de la soirée..

PSG : Achraf Hakimi sort du silence

Et toi tu en connais un rayon au niveau profondeur a force de te faire fourrer 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading