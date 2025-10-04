Ang : Cherki trop gros à City, Haaland se lâche

Transféré à Manchester City cet été, Rayan Cherki a déjà pris ses marques avec les Citizens sur le terrain et en dehors. L'ancien lyonnais est très proche d'Erling Haaland, lequel sait comment chambrer le Français.

Rayan Cherki a fait le grand saut cet été, quittant son cocon de l'Olympique Lyonnais pour la Premier League et Manchester City. Un transfert qu'il ne regrette pas et son club peut en dire autant. Sur le chemin du retour après avoir été blessé ces dernières semaines, le prodige français ne fait pas tâche dans le prestigieux vestiaire citizen. Ses premières sorties en match ont été appréciées puisque ses coéquipiers avouent être conquis par son immense talent balle au pied . Humainement aussi, le Gone est bien intégré. Il est déjà très proche de la star de l'équipe, l'attaquant norvégien Erling Haaland.

Haaland se moque de Rayan « Schjerki »

Les deux hommes s'affichent ensemble sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à s'envoyer quelques piques plus ou moins amicales parfois. Le cyborg norvégien a encore fendu l'armure concernant Rayan Cherki ce samedi. Assis à côté de l'ancien lyonnais dans l'avion emmenant Manchester City à Londres pour aller défier Brentford dimanche après-midi, Haaland l'a chambré sur son poids et sur son nom de famille.

« Donnarumma n’a pas voulu s’asseoir avec moi et maintenant je dois m’asseoir avec le gros français Schjerki », a t-il lâché dans un post sur le réseau social Snapchat. Cherki a sûrement ri jaune à la lecture de ce message public. Mais, la rancœur ne devrait pas s'installer trop longtemps entre les deux joueurs. L'ancienne coqueluche du Groupama Stadium a hâte de retrouver les terrains dimanche pour délivrer quelques caviars à son nouvel ami norvégien.