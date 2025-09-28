ICONSPORT_271222_0110

« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs

Premier League28 sept. , 23:00
parNathan Hanini
0
Mis de côté par Pep Guardiola cet été, Jack Grealish a été prêté du côté d’Everton sur ce mercato. L’international anglais cherche à se relancer chez les Toffees. Sur Sky Sports, l’ancien joueur d’Aston Villa s’est confié sur ses excès lors de son passage à Manchester.
Avec quatre passes décisives en cinq matchs de Premier League, Jack Grealish retrouve des couleurs du côté d’Everton en ce début de saison. À la recherche de temps de jeu, l'ailier de 30 ans a quitté Manchester City en prêt cet été. En fin de contrat en 2027 avec les Citizens, Grealish veut se montrer pour tenter de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre. Mais avant la rencontre opposant Everton et West Ham ce lundi, l’ailier des Three Lions s’est confié sur ses excès.
La deuxième année, nous avons remporté le triplé et ce fut une année incroyable. J'ai adoré ça. La troisième année, je m'en veux vraiment et j'ai l'impression de ne pas avoir fait certaines choses correctement cette année-là.
- Jack Grealish sur son passage à Manchester City

Jack Grealish regrette quelques sorties

Dans une interview livrée à Sky Sports, Jack Grealish a confié qu’il adorait faire la fête. Parfois trop du côté de Manchester City, il explique ne pas toujours avoir choisi le bon moment pour sortir. « Les gens disent : « Il aime sortir, il aime faire la fête » et c'est vrai. Je veux pouvoir vivre ma vie et m'amuser, mais il y a un moment et un endroit pour le faire. Je vais être honnête avec vous, je n'ai probablement pas choisi les bons moments parfois à City, par exemple, je ne me suis pas aidé moi-même, je le reconnais ouvertement, mais je ne pense pas que tout était dû à cela, » explique-t-il. Après de belles performances du côté d’Aston Villa, Jack Grealish a été transféré à Manchester City pour 117 millions d’euros en 2021. Après quatre saisons au sein de la formation de Pep Guardiola, l’Anglais avait besoin de changer d’air. 
J. Grealish

J. Grealish

EnglandAngleterre Âge 30 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs5
Buts0
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Milan
Serie A

Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Lens Rennes Blas Thauvin
Ligue 1

L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11

l ol sauve par benzema et l arabie saoudite l appel est lance iconsport 240098 0007 392382
Mercato

Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien

Fil Info

22:44
Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:40
L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11
22:30
Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien
22:00
Atlético-Real : Griezmann savoure sa revanche sur Mbappé
21:40
UEFA : Israël exclu, c’est une question de jours
21:20
Le PSG envoie Dembélé au Qatar
21:00
OM : Il coûte des millions, Riolo en a marre d'attendre
20:30
« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

Derniers commentaires

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣🤣

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Rires d'accord, tu es trop ivre. Je clos l'échange pour ce soir, repose toi.

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading