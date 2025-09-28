« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs

Mis de côté par Pep Guardiola cet été, Jack Grealish a été prêté du côté d’Everton sur ce mercato. L’international anglais cherche à se relancer chez les Toffees. Sur Sky Sports, l’ancien joueur d’Aston Villa s’est confié sur ses excès lors de son passage à Manchester.

Avec quatre passes décisives en cinq matchs de Premier League, Jack Grealish retrouve des couleurs du côté d’Everton en ce début de saison. À la recherche de temps de jeu, l'ailier de 30 ans a quitté Manchester City en prêt cet été. En fin de contrat en 2027 avec les Citizens, Grealish veut se montrer pour tenter de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre. Mais avant la rencontre opposant Everton et West Ham ce lundi, l’ailier des Three Lions s’est confié sur ses excès.

La deuxième année, nous avons remporté le triplé et ce fut une année incroyable. J'ai adoré ça. La troisième année, je m'en veux vraiment et j'ai l'impression de ne pas avoir fait certaines choses correctement cette année-là. - Jack Grealish sur son passage à Manchester City

Jack Grealish regrette quelques sorties

Dans une interview livrée à Sky Sports, Jack Grealish a confié qu’il adorait faire la fête. Parfois trop du côté de Manchester City, il explique ne pas toujours avoir choisi le bon moment pour sortir. « Les gens disent : « Il aime sortir, il aime faire la fête » et c'est vrai. Je veux pouvoir vivre ma vie et m'amuser, mais il y a un moment et un endroit pour le faire. Je vais être honnête avec vous, je n'ai probablement pas choisi les bons moments parfois à City, par exemple, je ne me suis pas aidé moi-même, je le reconnais ouvertement, mais je ne pense pas que tout était dû à cela, » explique-t-il. Après de belles performances du côté d’Aston Villa, Jack Grealish a été transféré à Manchester City pour 117 millions d’euros en 2021. Après quatre saisons au sein de la formation de Pep Guardiola, l’Anglais avait besoin de changer d’air.