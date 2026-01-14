ICONSPORT_277983_0478
Sidiki Chérif

Angers : Chérif dit oui à Crystal Palace, vente record en vue

SCO14 janv. , 13:28
parQuentin Mallet
0
Grâce à une première moitié de saison très prometteuse, Sidiki Chérif voit les portes de la Premier League s'ouvrir à lui. Alors que Crystal Palace fait le forcing pour le recruter, le phénomène du SCO a déjà dit oui.
C'est assurément l'une des ventes phares de ce mercato hivernal en Ligue 1. Âgé de 19 ans seulement depuis le mois de décembre dernier, Sidiki Chérif a fait le bonheur du club d'Angers en montrant toutes les facettes de ses capacités et de son fort potentiel. A une position d'avant-centre qui est très porteuse sur le marché des transferts, le natif de Conakry a finalement réussi à taper dans l'oeil de Crystal Palace grâce à ses 4 buts inscrits en championnat cette saison. Mieux, selon les informations de RMC Sport, le joueur a déjà dit oui aux Eagles. Les deux parties sont tombées d'accord pour un contrat longue durée.
Il ne manque plus que l'accord entre le pensionnaire de Premier League et le SCO pour finaliser définitivement le départ de Sidiki Chérif. Le transfert devrait rapporter un peu plus de 25 millions d'euros à Angers, bonus compris.
0
Derniers commentaires

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

il peut etre inscrit apres les poules

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Belle progression un roc bon relanceur .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

Mis au placard, MAUPAY n'est pas inscrit non plus sur la liste des joueurs pour la LDC ,et d'un coup on le ressort ,on lui donne une tenue et une de chaussures de football et on raconte que de Zerbi compte sur lui . Maupay est une marchandise qu'on Stoke puis on l'expose au public pour une éventuelle vente .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

MAUPAY a été mis au placard . Il n'a pas été in

Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou

Fakes news ! Il y a 2 jours Barcola déclarait **""Je suis bien au PSG et je veux rester à Paris ,les pourparlers pour une prolongation sont en bonne marche **"'

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

