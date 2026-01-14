Angers : Chérif dit oui à Crystal Palace, vente record en vue

Grâce à une première moitié de saison très prometteuse, Sidiki Chérif voit les portes de la Premier League s'ouvrir à lui. Alors que Crystal Palace fait le forcing pour le recruter, le phénomène du SCO a déjà dit oui.

C'est assurément l'une des ventes phares de ce mercato hivernal en Ligue 1. Âgé de 19 ans seulement depuis le mois de décembre dernier, Sidiki Chérif a fait le bonheur du club d'Angers en montrant toutes les facettes de ses capacités et de son fort potentiel. A une position d'avant-centre qui est très porteuse sur le marché des transferts, le natif de Conakry a finalement réussi à taper dans l'oeil de Crystal Palace grâce à ses 4 buts inscrits en championnat cette saison. Mieux, selon les informations de RMC Sport, le joueur a déjà dit oui aux Eagles. Les deux parties sont tombées d'accord pour un contrat longue durée.

Il ne manque plus que l'accord entre le pensionnaire de Premier League et le SCO pour finaliser définitivement le départ de Sidiki Chérif. Le transfert devrait rapporter un peu plus de 25 millions d'euros à Angers, bonus compris.