Le Bayern vire Neuer et choisit un Français

Bientôt en fin de contrat, Manuel Neuer joue probablement sa dernière saison avec le Bayern Munich. Le club bavarois prépare la succession de son gardien emblématique et pense à confier sa cage au Français Mike Maignan à partir du prochain exercice.

Après une période de méforme la saison dernière, Mike Maignan remet tout le monde d’accord depuis quelques mois. Le gardien du Milan AC a retrouvé son meilleur niveau et s’illustre tout particulièrement dans les grands rendez-vous. Dimanche dernier par exemple, le Français a été l’un des grands artisans de la victoire dans le derby face à l’Inter Milan (1-0). Le dernier rempart a réussi des arrêts décisifs, y compris le penalty d’Hakan Calhanoglu détourné à la 74e minute.

Le Milan AC a donc tout intérêt à conserver son gardien. Sauf que le portier formé au Paris Saint-Germain se dirige tout droit vers un départ libre en juin prochain. Les discussions entamées depuis des mois ne donnent rien et plusieurs sources annoncent une séparation à venir. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Bayern Munich a relancé la piste. D’après le média Fichajes, le champion d’Allemagne pense de nouveau à Mike Maignan pour prendre la succession de Manuel Neuer. A 39 ans, le gardien emblématique du club bavarois donne toujours satisfaction mais ses dirigeants tiennent une opportunité en or.

Chelsea en pole

Le Bayern Munich devra néanmoins se méfier de la concurrence. La source évoque aussi la présence de la Juventus Turin et de Chelsea. Dans sa version suisse, Sky Sport précise même que les Blues sont les mieux placés. Le cador anglais, qui avait déjà tenté sa chance cet été, revient à la charge avec détermination. Ce n’est pas pour déplaire au gardien de l’équipe de France, loin d’être insensible à l’intérêt londonien ni à la perspective d’évoluer en Premier League.