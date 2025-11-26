manuel neuer prend sa retraite internationale iconsport 233685 0291 380089

Le Bayern vire Neuer et choisit un Français

Bundesliga26 nov. , 23:00
parEric Bethsy
1
Bientôt en fin de contrat, Manuel Neuer joue probablement sa dernière saison avec le Bayern Munich. Le club bavarois prépare la succession de son gardien emblématique et pense à confier sa cage au Français Mike Maignan à partir du prochain exercice.
Après une période de méforme la saison dernière, Mike Maignan remet tout le monde d’accord depuis quelques mois. Le gardien du Milan AC a retrouvé son meilleur niveau et s’illustre tout particulièrement dans les grands rendez-vous. Dimanche dernier par exemple, le Français a été l’un des grands artisans de la victoire dans le derby face à l’Inter Milan (1-0). Le dernier rempart a réussi des arrêts décisifs, y compris le penalty d’Hakan Calhanoglu détourné à la 74e minute.
Le Milan AC a donc tout intérêt à conserver son gardien. Sauf que le portier formé au Paris Saint-Germain se dirige tout droit vers un départ libre en juin prochain. Les discussions entamées depuis des mois ne donnent rien et plusieurs sources annoncent une séparation à venir. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Bayern Munich a relancé la piste. D’après le média Fichajes, le champion d’Allemagne pense de nouveau à Mike Maignan pour prendre la succession de Manuel Neuer. A 39 ans, le gardien emblématique du club bavarois donne toujours satisfaction mais ses dirigeants tiennent une opportunité en or.

Chelsea en pole

Le Bayern Munich devra néanmoins se méfier de la concurrence. La source évoque aussi la présence de la Juventus Turin et de Chelsea. Dans sa version suisse, Sky Sport précise même que les Blues sont les mieux placés. Le cador anglais, qui avait déjà tenté sa chance cet été, revient à la charge avec détermination. Ce n’est pas pour déplaire au gardien de l’équipe de France, loin d’être insensible à l’intérêt londonien ni à la perspective d’évoluer en Premier League.
M. Maignan

M. Maignan

FranceFrance Âge 30 Gardien

UEFA Nations League

Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs11
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_274616_0021
Europa Conference League

ECL : Programme et résultats de la 4e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 5e journée

Nabil Bentaleb
LOSC

Lille se voit taper le Real Madrid

ICONSPORT_277974_0106
OL

L1 : La commission de discipline épargne l'OL

Fil Info

00:10
ECL : Programme et résultats de la 4e journée
00:00
EL : Programme TV et résultats de la 5e journée
23:30
Lille se voit taper le Real Madrid
23:13
L1 : La commission de discipline épargne l'OL
22:59
LdC : Programme TV et résultats de la 5e journée
22:58
LdC : Le PSG gagne un match de folie
22:56
LdC : Le Bayern chute à Arsenal, le Real se fait peur
22:30
30ME pour Paixao, l’OM pouvait avoir 10 000 fois mieux

Derniers commentaires

LdC : Aidé par Chevalier, Kolo Muani poignarde le PSG

Normal, depuis le début de saison c'est un peno arrêté face à Tottenham et l'arrêt superbe face au havre. Le reste c'est pas terrible. J'aimerais bien qu'on laisse sa chance au jeune gardien espagnol de 18 ans qui est arrivé de AS Rome cet été

LdC : Le PSG gagne un match de folie

Haki, Mendes, doué et dembele, ce sont les 4 ayant le plus d'explosivité. Hâte de les retrouver car Dembele est sur 1 jambe et les 3 autres blessés. Le trio du milieu gagne le match

LdC : Le PSG gagne un match de folie

Oui c'est clair

L1 : La commission de discipline épargne l'OL

N'importe quoi....On s'est fait voler mais on doit l'accepter et la fermer. Mais bordel quand est ce que ces instances vont se mettre a la place des clubs ???

L’OM et l’OL se battent pour un défenseur de Brighton

Oui, surement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading